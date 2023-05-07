Калининградский след: когда русский автомобиль потеряет китайское лицо

Собрать по подробной приложенной инструкции автомобиль из деталек, заботливо отштампованных и окрашенных в дальних странах — дело нехитрое и отнюдь не высокоинтеллектуальное. Что-то вроде набора «Сделай сам» для взрослых.

С другой стороны, смастерить из простейших узлов нечто, напоминающее по виду легковушку, лишенную современных технических агрегатов и электронных систем безопасности — также не самое почтенное занятие. А уж назвать гордым словом «автомобилестроение» ни первое, ни второе просто язык не поворачивается. Это лишь осколки рухнувшей системы, пусть далеко не идеальной и неэффективной, но более-менее цельной.

Непростое положение, в котором оказалась наша экономика, не позволяет предприятиям отрасли и дальше благодушествовать, во всем полагаясь на заграничного дядю. То, как мы профукали за 30 лет все, что могли и умели, поистине грандиозно. Всю глубину собственного раздолбайства, граничившего с преступным бездействием, нам пришлось осознать, когда дяди собрали манатки и в единый момент свалили кто куда, бросив бесполезные заводы и не оставив нам никаких производственных секретов.

Умный учится на своих ошибках, мудрый — на чужих, а дурак вообще не учится. Пока, к сожалению, значительную часть осколков нашего автопрома можно смело отнести к третьей категории. С упорством, достойным лучшего применения, они пытаются заменить одних дядей на других и по-прежнему особо не париться.