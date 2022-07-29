Московский Политех разрабатывает собственный инновационный электротранспорт

Фото: Московский Политех
Звезды автоспорта и гоночного инжиниринга стали руководителями магистерских программ Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха. С их помощью студенты будут разрабатывать инновационные транспортные средства, начиная от седельного тягача и заканчивая гоночными болидами.
Виктор Васильев

Руководителем образовательной программы «Автомобильная мехатроника» стал Андрей Келлер, российский ученый, заместитель генерального директора ФГУП «НАМИ». Под его началом юные инженеры станут работать над проектом электрического магистрального седельного тягача с энергоэффективными компонентами. Также будут вестись исследования по разработке различных систем помощи водителю.

Лидером программы «Инженерный дизайн» стал российский промышленный дизайнер Сергей Алышев. Здесь студентам предстоит разработать дизайн автомобиля А-класса. Проект включает в себя все этапы работы дизайнера: от аналитики рынка, потребностей покупателя до реализации макета и постройки прототипа.

Наставником проекта «Гоночный инжиниринг» стал победитель гонки «24 часа Ле-Ман», спортивный директор G-Drive Racing Роман Русинов. Вместе с ним коллектив займется разработкой гибридной энергоустановки для российского спортпрототипа, который будет испытывать на спортивных трассах.

Наконец, руководителем всего образовательного направления назначен Пабло Итурралде. За его плечами 15 реализованных проектов в области гоночного транспорта. Команды Итурралде выигрывали международные соревнования и устанавливали рекорды скорости.

гибриды, электромобили, автоспорт, грузовики
29 июля 2022
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