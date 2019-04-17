На российских автомагистралях предложили сузить крайние левые полосы

Ширина крайних левых полос на автомагистралях может быть сужена с нынешних 3,75 м до 3,5. К такому выводу по итогам наблюдений за трассой М9 «Балтия» и МКАД пришли в Российском дорожном научно-исследовательском институте (РОСДОРНИИ).
РОСДОРНИИ провел эксперимент — на протяжении некоторого времени инженеры института наблюдали за траекторией движения автомобилей на М9 «Балтия» и МКАД. В результате специалисты пришли к выводу, что учитывая так называемые зазоры безопасности и среднюю ширину легковых машин, крайние левые полосы можно совершенно спокойно сузить с 3,75 до 3,5 м.
Правда, речь идет исключительно о тех скоростных дорогах, что насчитывают шесть и более полос движения. Иначе говоря, на автомагистралях, где грузовым автомобилям запрещено выезжать дальше второго правого ряда.
По мнению сотрудников РОСДОРНИИ, это нововведение никак не отразится на скорости транспортных средств и безопасности дорожного движения в целом. Только вот, похоже, они не учли тот факт, что в крайних правых рядах порой случаются крупные аварии, и грузовым машинам приходится объезжать препятствия, используя левые ряды.
Зато — пишет RT, ссылаясь на результаты исследования — сужение левых полос позволит существенно сэкономить средства, выделяемые из федерального бюджета на строительство и ремонт автомагистралей, а также расширение сети скоростных трасс в стране.
Добавим, что пока это лишь итоги исследования, никаких конкретных предложений на обсуждение Госдумы не выносилось. Получит ли история дальнейшее развитие — покажет время.