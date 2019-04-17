На российских автомагистралях предложили сузить крайние левые полосы

РОСДОРНИИ провел эксперимент — на протяжении некоторого времени инженеры института наблюдали за траекторией движения автомобилей на М9 «Балтия» и МКАД. В результате специалисты пришли к выводу, что учитывая так называемые зазоры безопасности и среднюю ширину легковых машин, крайние левые полосы можно совершенно спокойно сузить с 3,75 до 3,5 м.

Правда, речь идет исключительно о тех скоростных дорогах, что насчитывают шесть и более полос движения. Иначе говоря, на автомагистралях, где грузовым автомобилям запрещено выезжать дальше второго правого ряда.