В России перестали покупать грузовики и спецтехнику с пробегом

Фото: KAMAZ
В то время как российские продажи новеньких большегрузов и спецтехники в марте поднялись почти на 3%, вторичный рынок просел сразу на 4,7%: за указанное время грузовые «бэушки» были перепроданы в количестве 266 500 экземпляров. Давайте посмотрим, как складывалась ситуация для авто с пробегом конкретных брендов?
Светлана Ермолаева

Стоит сразу сказать, что популярность продукции четырех марок из первой пятерки выдала отрицательную динамику. Так, продажи автомобилей бессменного лидера KAMAZ упали на 4,5%, реализация подержанных GAZ снизилась на 5,8%, белорусский MAZ потерял 12%, и лишь дилеры Volvo смогли увеличить объемы на 2,5%.

ТОП-5 замыкают грузовики уже дано «почившего в бозе» АМО «ЗиЛ» (-12,3%), сообщает агентство «Автостат». Но здесь «минус» вполне закономерен: новых машин не производят, а те, что есть потихоньку уходят в утиль. Кстати, а вы задумывались над тем, почему бестселлер своего времени ЗИЛ-130 красили только в голубой цвет? Портал «АвтоВзгляд» нашел ответ на этот интригующий вопрос и поделился им здесь.

Стоит отметить, в прошедшем месяце больше остальных потеряли популярность автокраны (-12,6%) и самосвалы (-8,8%), а с ними и коммунальная техника (-6,5%). В последнем сегменте эти цифры упали бы еще ниже, но помогли мусоровозы (+5,9%). Зато лучше остальных покупалась «великаны», специализирующиеся на горнодобыче (+10%).

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5 апреля 2019
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