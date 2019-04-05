В России перестали покупать грузовики и спецтехнику с пробегом

Стоит сразу сказать, что популярность продукции четырех марок из первой пятерки выдала отрицательную динамику. Так, продажи автомобилей бессменного лидера KAMAZ упали на 4,5%, реализация подержанных GAZ снизилась на 5,8%, белорусский MAZ потерял 12%, и лишь дилеры Volvo смогли увеличить объемы на 2,5%.

ТОП-5 замыкают грузовики уже дано «почившего в бозе» АМО «ЗиЛ» (-12,3%), сообщает агентство «Автостат». Но здесь «минус» вполне закономерен: новых машин не производят, а те, что есть потихоньку уходят в утиль. Кстати, а вы задумывались над тем, почему бестселлер своего времени ЗИЛ-130 красили только в голубой цвет? Портал «АвтоВзгляд» нашел ответ на этот интригующий вопрос и поделился им здесь.

Стоит отметить, в прошедшем месяце больше остальных потеряли популярность автокраны (-12,6%) и самосвалы (-8,8%), а с ними и коммунальная техника (-6,5%). В последнем сегменте эти цифры упали бы еще ниже, но помогли мусоровозы (+5,9%). Зато лучше остальных покупалась «великаны», специализирующиеся на горнодобыче (+10%).