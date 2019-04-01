Банды автоподставщиков активизировались у МКАД

Схема обмана, сообщает информированный ресурс «Триболта», авторы которого столкнулись с мошенниками и даже записали номер одной из машин злоумышленников, проста и примитивна. Вас, мигая дальним светом, догоняет попутное авто (как правило бюджетной модели) и ее пассажир, опустив окно, жестами и криком дает понять, что с вашей машиной что-то не так и лучше остановится.

На Киевском шоссе, утверждают авторы публикации, в районе Румянцево, этот номер исполняет Hyundai Solaris. Если вы поддадитесь на уловку и съедете на обочину, притормозившие рядом седоки «корейца» сообщат, что машина горит и из-под правых колес летят искры. И предложат вам в этом убедиться лично.

Внимание! Ни в коем случае не ведитесь на слова мошенников и машину не покидайте. В противном случае, один из «доброхотов» нырнет под днище вашего автомобиля и минут через пять, повалявшись в грязи, вылезет, довольно потирая руки, и заявит, что все там подкрутил. Но заметит, что лучше не рисковать и добраться до ближайшего автосервиса на буксире. В роли которого он сам с удовольствием выступит. Да и возьмет за все про все по-божески — 10 000 рублей (в автмастерской цена, как правило, вырастет раза в два — там вас закошмарят по полной программе байками о критической ситуации с двигателем и другими узлами-агрегатами). Как быть в такой ситуации?