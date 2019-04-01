Банды автоподставщиков активизировались у МКАД

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Старый, как мир способ «развода» автовладельцев на деньги засверкал с приходом весны новыми красками. На вылетных магистралях ближе к МКАД стали появляться мошенники, сообщающие водителям, что из под днища их машин валит дым, но готовые за некоторую сумму быстро решить проблему.
Ефим Розкин

Схема обмана, сообщает информированный ресурс «Триболта», авторы которого столкнулись с мошенниками и даже записали номер одной из машин злоумышленников, проста и примитивна. Вас, мигая дальним светом, догоняет попутное авто (как правило бюджетной модели) и ее пассажир, опустив окно, жестами и криком дает понять, что с вашей машиной что-то не так и лучше остановится.

На Киевском шоссе, утверждают авторы публикации, в районе Румянцево, этот номер исполняет Hyundai Solaris. Если вы поддадитесь на уловку и съедете на обочину, притормозившие рядом седоки «корейца» сообщат, что машина горит и из-под правых колес летят искры. И предложат вам в этом убедиться лично.

Внимание! Ни в коем случае не ведитесь на слова мошенников и машину не покидайте. В противном случае, один из «доброхотов» нырнет под днище вашего автомобиля и минут через пять, повалявшись в грязи, вылезет, довольно потирая руки, и заявит, что все там подкрутил. Но заметит, что лучше не рисковать и добраться до ближайшего автосервиса на буксире. В роли которого он сам с удовольствием выступит. Да и возьмет за все про все по-божески — 10 000 рублей (в автмастерской цена, как правило, вырастет раза в два — там вас закошмарят по полной программе байками о критической ситуации с двигателем и другими узлами-агрегатами). Как быть в такой ситуации?

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Если вы в технической исправности своего авто уверены — просто продолжайте движение. Но коли сомневаетесь в исправности техники — не выходя из салона звоните друзьям-родственникам, просите приехать. И, кстати, не расслабляйтесь, увидев, что автоподставщики, заметив ваши телефонные переговоры, ретировались.

Ничего подобного! Обычно метрах в ста от места вашей остановки будет дежурить еще одна машина злоумышленников, наблюдающих за ситуацией. И если вы помощи не дождетесь и двинетесь дальше, вас опять попробуют остановить и начнут вымогать деньги. Под тем предлогом, что пока вы болтали по мобиле, остановившие вас люди все-таки заглянули под днище и что-то там исправили. Мол, надо отблагодарить.Выод прост: если уж вы съехали на обочину и вызвали помощь — дождитесь ее обязательно во избежании «продолжения банкета».

Да и вообще, учитывая наши неспокойные времена и нравы, не торопитесь доверять незнакомым людям на трассе. Особенно если за свою «помощь» они просят денег. Честные и отзывчивые коллеги по потоку во все времена помогали и помогают бескорыстно…

мошенничество
1 апреля 2019
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