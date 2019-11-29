Грузовикам сильно ограничат возможность ездить по всей Москве

— Мы планируем расширить «грузовой каркас» на всю территорию столицы в течении 2020-го года. С 1 декабря 2019-го года он заработает в Юго-Восточном административном округе. Далее дело дойдет до Южного, Юго-Западного, Западного и Северо-Западного округов. Центральный административный округ получит «каркас» в последнюю очередь, поскольку он менее всего подвержен воздействию грузового транспорта, — сообщил первый заместитель руководителя ГКУ ЦОДД Ансар Арифуллин порталу «АвтоВзгляд».

Напомним, что режим «грузового каркаса» на данный момент уже действует в Северном, Северо-Восточном и Восточном административных округах. В его рамках в каждом округе определен список улиц, по которым разрешено передвигаться грузовикам разрешенной массой более 2,5 тонн. На все остальные дороги района въезд таких машин не допускается, о чем сообщают дорожные знаки.

Запрет не распространяется на большегрузный транспорт, обслуживающий жизнедеятельность округа: коммунальные машины, продуктовые фургоны, арендованные местными жителями для перевозки имущества грузовики и т. п. За съезд с грузового каркаса по иным причинам владельца грузовика оштрафуют на 5000 рублей. Контролируют этот процесс сотрудники ГИБДД.