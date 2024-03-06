Как опытные таксисты борются с болью в спине в долгих поездках

Просиди денек за рулем по пробкам да по городскому трафику – скрутит в бараний рог. Как бы удобно не было настроено кресло, какими бы свойствами и качествами не обладало, а целый день в одном положении, зачастую скрюченном и «контрортопедическом» – тяжелый удар по здоровью гарантирован. Особенно по спине. Но таксисты научились дешево и сердито эту проблему решать. Каким образом, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Учиться нужно у лучших, а знания набирать – у практиков. Многочисленные курсы и форумы зачастую богаты лишь теоретическими сторонами вопроса, а вот конкретику можно взять только у тех, кто с проблемой не только столкнулся, но и решил. Многие водители, проводящие значительную часть времени «за баранкой этого пылесоса», начинают сталкиваться с разного рода невзгодами и физиологическими проблемами.

Например, при боли в спине обратимся к врачу – несложно представить, что же он посоветует: больше двигайтесь, меньше сидите, пройдите исследование и все в таком духе. И как, спрашивается, таксисту, которого ноги кормят, это все уместить в рамки своей профессии?

Истории про неправильные настройки водительского кресла – они про другое: нас учат в автошколе сидеть так, чтобы правильно управлять автомобилем, оперативно реагировать на разного рода ситуации, удобно крутить рулем. Про здоровье и осанку там нет ни слова, а сама по себе «сидячая работа» – не самый полезный образ жизни. Доктора об этом напомнят, посоветуют больше гулять и чаще ходить на массаж. А работать-то когда?

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Любопытный лайфхак подсказал опытный шофер, который уже много лет возит горожан «с шашечками»: первые всполохи боли настигли его еще на 24-ой «Волге», а с годами ситуация только усугублялась. Не помогали ни массажеры, ни массажи – спина болела постоянно. Добротный эскулап приговорил: либо занимаешься позвоночником, либо скоро встать с кровати не сможешь. Пришлось пойти на невиданное по тем, да и по этим временам дело – носить корсет. Неудобно, в начале даже больно, чешется и всячески мешает. Не то, что работать – жить!

Однако именно ортопедический корректор осанки в итоге помог решить не последствия, а причину проблемы, вылечить спину и получить не только хорошее самочувствие, но и больший запас сил и отличное настроение. Разве не повод потратить от 500 до 1500 рублей, чтобы почувствовать себя человеком и наконец-то позволить себе длительную, но прибыльную смену, после которой остаются силы?

Заболев спиной, не нужно заниматься самолечением и пить таблетки, стоит сходить к врачу, внимательно выслушать и тщательно выполнить все предписания, среди которых будет, наверняка, и корректор осанки. Тяжело в лечении, легко в жизни!