На трассе М11 обнаружены древние захоронения

При подготовке к строительству участка платной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» в обход города Аксая в Ростовской области, попадающего в зону исторического наследия, археологами были обнаружены древние захоронения разных периодов бронзового века. Возведение полотна было заморожено. На данный момент ученые проводят заключительный этап исследований.
В самых нижних слоях земли изучаемой территории археологи нашли древние могилы, относящиеся к четвертому и третьему столетиям до нашей эры, ранним векам бронзовой эпохи. Во время раскопок ученые нашли черепки от глиняной посуды, которую использовали в поминальных церемониях.
В верхних слоях почвы историки обнаружили захоронения и более позднего периода бронзового века, относящегося к столетиям с третьего по первое до нашей эры. В то время люди в качестве могил строили подземные склепы, над которыми возводили курганы. Раскопки принесли множество артефактов: бронзовые подвески и браслеты, зеркало, богато украшенная посуда, орудия из кремния и глиняное пряслице (приспособление для утяжеления веретена).
Там же исследователи обнаружили наконечник копья, элементы упряжи для животных и стеклянную бусину. Эти предметы, скорее всего, тоже были частью захоронения, а точнее посмертным подношением почившему. Самой необычной частью находок стало колесо от телеги, закрывающее вход в один из склепов.
Более поздние времена тоже оставили свой след рядом с Аксаем: археологи наткнулись на средневековые артефакты, принадлежащие XII-XIII векам. Из открытий были названы бронзовые височные кольца с серебряной отделкой, нож, железное стремя и костяные детали седла. Все найденные предметы будут выставлены в Краеведческом музее города Ростова.
Всего на исследуемой территории специалисты раскопали два поселения и семь курганов. На сегодняшний день изучение этого участка продолжается, но уже на предмет боеприпасов и останков солдат Великой Отечественной войны.
Представители Государственной компании «Автодор» рассказали, что раскопки будут завершены в январе 2019 года. После этого строители получат все необходимые документы от Министерства культуры для продолжения работ.