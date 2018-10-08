На трассе М11 обнаружены древние захоронения

В самых нижних слоях земли изучаемой территории археологи нашли древние могилы, относящиеся к четвертому и третьему столетиям до нашей эры, ранним векам бронзовой эпохи. Во время раскопок ученые нашли черепки от глиняной посуды, которую использовали в поминальных церемониях.

В верхних слоях почвы историки обнаружили захоронения и более позднего периода бронзового века, относящегося к столетиям с третьего по первое до нашей эры. В то время люди в качестве могил строили подземные склепы, над которыми возводили курганы. Раскопки принесли множество артефактов: бронзовые подвески и браслеты, зеркало, богато украшенная посуда, орудия из кремния и глиняное пряслице (приспособление для утяжеления веретена).

Там же исследователи обнаружили наконечник копья, элементы упряжи для животных и стеклянную бусину. Эти предметы, скорее всего, тоже были частью захоронения, а точнее посмертным подношением почившему. Самой необычной частью находок стало колесо от телеги, закрывающее вход в один из склепов.