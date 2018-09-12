Renault Sandero Stepway: выбираем самый недорогой импортный кросс-хетч

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Страсть автолюбителей к высокому клиренсу заставила мировой автопром в буквальном смысле задрать обычные универсалы и хетчбэки до условного сегмента, получившего название «кросс-версии»
Денис Халфин

Не обошла эта эпидемия и класс бюджетных автомобилей. К тому же такие машины стали приятным компромиссом для большой армии наших соотечественников, которым не по карману обычные паркетники. Поэтому портал «АвтоВзгляд» расставил приоритеты в выборе недорогого варианта импортного кросс-хетча.

Китайские производители, активно реагирующие на спрос российских автолюбителей, в последние годы вывели на рынок сразу несколько кросс-версий своих моделей, среди которых особой популярностью пользуются Lifan X50 (₽629 900), Chery Tiggo 2 (от ₽673 000) и Dongfeng H30 Cross (от ₽649 000 ₽). Первые две модели еще могут похвалиться сравнительно высоким клиренсом — 186 и 185 мм соответственно. Но Dongfeng H30 Cross с дорожным просветом 170 мм скромно отдыхает в сторонке.

Если учесть, что к продуктам китайского автопрома пока сохраняется настороженное отношение и им все-таки еще предстоит завоевать достойную репутацию, то логично будет обратить внимание, например, на корейского конкурента KIA Rio X-line, появившегося на нашем рынке совсем недавно. Однако при всей привлекательности этой модели стоит она почти на 200 000 дороже перечисленных выше авто (от 809 900 до 1 059 900 рублей), и при этом клиренс равен непростительно мизерным для таких машин 170 миллиметрам. Так что выбирая недорогой, надежный и действительно высокий кросс-хетч, уместно вспомнить про старый добрый Renault Sandero Stepway.

media.group.renault.com

Судите сами: цена у «француза» практически такая же, как у китайских одноклассников — от 649 990 до 811 990 рублей, при этом размер дорожного просвета говорит сам за себя — 195 мм. Это рекорд среди хетчбэков, так что титул кросс-версии в отличие от других моделей в случае с Sandero Stepway не ограничился одной лишь бутафорией. Что касается надежности и практичности, то уж кто-кто, а семейство «Логан» с их знаменитой платформой В0, представители которого бороздят наши просторы уже без малого 15 лет, отлично зарекомендовало себя с самой лучшей стороны: машины этой «фамилии» — одни из самых неприхотливых и не убиваемых средств передвижения.

Особым конкурентным преимуществом Renault Sandero Stepway можно считать сбалансированную энергоемкую подвеску, характеристикам которой позавидуют даже более дорогие машины. «Француз» предельно деликатен и на ровном асфальте, где демонстрирует великолепную плавность хода, и на ухабах разбитой грунтовки, не вытрясая из своих седоков душу и недавно съеденный обед. К тому же кросс-хетч может похвастать неплохой геометрической проходимостью — с коротким межосевым расстоянием (колесная база здесь на 45 мм меньше, чем у Logan) и небольшими свесами он уверенно проходит препятствия на бездорожье.

Напомним, что французская модель оснащается хорошо обкатанными бензиновыми моторами: восьмиклапанной 1,6-литровой «четверкой» мощностью 84 л. с. и шестнадцатиклапанным силовым агрегатом того же объема с отдачей 103 л. с. Пару лет назад моторная гамма Sandero и Sandero Stepway пополнилась 113-сильным двигателем, знакомым по другим моделям альянса Renault-Nissan. К тому же кросс-хетч предлагается на выбор с хорошо известными у нас пятиступенчатой механической коробкой передач и четырехдиапазонным «автоматом».

media.group.renault.com

Нельзя не учитывать и тот факт, что модель по полной программе подготовлена для эксплуатации в зимних условиях: мотор адаптирован к запуску при низких температурах, в наличии генератор повышенной мощности, аккумулятор большей емкости, штатная защита двигателя и антигравийное покрытие «брюха». В списке опций доступен обогрев зеркал, передних сидений и ветрового стекла.

Одним словом, Renault Sandero Stepway со своей прекрасной репутацией, внушительным опытом эксплуатации на российских просторах и невысоким ценником смотрится среди своих конкурентов более, чем уверенно.

И остается добавить, что этой осенью на российский авторынок выйдет обновленный Sandero Stepway (цены пока не анонсированы). Автомобиль, с которым можно было познакомиться в рамках минувшего Московского международного автосалона-2018, отличается ярким внедорожным дизайном с пластиковой защитой кузова. В список оснащения обновленного Sandero входят система дистанционного запуска Renault Start, климат-контроль или кондиционер, обогрев лобового стекла, передних кресел и зеркал, задние парктроники и многие другие полезные опции. Стоит отметить, что авто комплектуется новой информационно-развлекательной системой MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и CarPlay.

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15 октября 2018
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