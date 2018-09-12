Renault Sandero Stepway: выбираем самый недорогой импортный кросс-хетч

Не обошла эта эпидемия и класс бюджетных автомобилей. К тому же такие машины стали приятным компромиссом для большой армии наших соотечественников, которым не по карману обычные паркетники. Поэтому портал «АвтоВзгляд» расставил приоритеты в выборе недорогого варианта импортного кросс-хетча.

Китайские производители, активно реагирующие на спрос российских автолюбителей, в последние годы вывели на рынок сразу несколько кросс-версий своих моделей, среди которых особой популярностью пользуются Lifan X50 (₽629 900), Chery Tiggo 2 (от ₽673 000) и Dongfeng H30 Cross (от ₽649 000 ₽). Первые две модели еще могут похвалиться сравнительно высоким клиренсом — 186 и 185 мм соответственно. Но Dongfeng H30 Cross с дорожным просветом 170 мм скромно отдыхает в сторонке.

Если учесть, что к продуктам китайского автопрома пока сохраняется настороженное отношение и им все-таки еще предстоит завоевать достойную репутацию, то логично будет обратить внимание, например, на корейского конкурента KIA Rio X-line, появившегося на нашем рынке совсем недавно. Однако при всей привлекательности этой модели стоит она почти на 200 000 дороже перечисленных выше авто (от 809 900 до 1 059 900 рублей), и при этом клиренс равен непростительно мизерным для таких машин 170 миллиметрам. Так что выбирая недорогой, надежный и действительно высокий кросс-хетч, уместно вспомнить про старый добрый Renault Sandero Stepway.