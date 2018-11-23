Когда хочется рыдать: как в России относятся к глухонемым водителям

По правилам, которые были введены еще в середине 70-х годов, отсутствие слуха никак не мешает обучаться вождению и получать удостоверение наравне со всеми. Но люди по разному относятся к таким водителям, особенно если это водители такси.

Среди опрошенных 43% женщин и 39% мужчин отнеслись бы с опаской, если за рулем вызванного ими такси оказался глухонемой человек. Правда, наибольшую тревогу ощущали бы те, кому перевалило за 45 лет. А для 40% молодых людей от 18 до 24 лет вообще не важен слух того, кто «за баранкой». Причем еще 24% заявили, что такой драйвер внушает доверие. Самыми лояльными оказались жители Санкт-Петербурга: здесь всего 22% волновались бы по этому поводу.

53% опрошенных считают, что глухонемые водители отличаются от остальных аккуратностью: среди женщин такого мнения придерживается 72%, а среди мужчин — 67%. В вопросе скорости реакции и обостренного зрения мнения участников опроса разделились приблизительно поровну: одна половина считает, что этого достаточно, а вторая утверждает, что слух все-таки необходим, чтобы слышать сигналы, которые часто предупреждают об опасной ситуации.