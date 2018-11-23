Когда хочется рыдать: как в России относятся к глухонемым водителям

Фото: Наталия Губернаторова
В обществе не принято касаться такой щекотливой темы, как люди с теми или иными отклонениями. Но все же они есть и ведут вполне полноценную жизнь. Специалисты провели необычный соцопрос среди клиентов служб такси, задавая нетривиальный вопрос: «Как вы относитесь к глухонемым таксистам?». Любопытно, что у многих респондентов такие водители оказались в приоритете.
Светлана Ермолаева

По правилам, которые были введены еще в середине 70-х годов, отсутствие слуха никак не мешает обучаться вождению и получать удостоверение наравне со всеми. Но люди по разному относятся к таким водителям, особенно если это водители такси.

Среди опрошенных 43% женщин и 39% мужчин отнеслись бы с опаской, если за рулем вызванного ими такси оказался глухонемой человек. Правда, наибольшую тревогу ощущали бы те, кому перевалило за 45 лет. А для 40% молодых людей от 18 до 24 лет вообще не важен слух того, кто «за баранкой». Причем еще 24% заявили, что такой драйвер внушает доверие. Самыми лояльными оказались жители Санкт-Петербурга: здесь всего 22% волновались бы по этому поводу.

53% опрошенных считают, что глухонемые водители отличаются от остальных аккуратностью: среди женщин такого мнения придерживается 72%, а среди мужчин — 67%. В вопросе скорости реакции и обостренного зрения мнения участников опроса разделились приблизительно поровну: одна половина считает, что этого достаточно, а вторая утверждает, что слух все-таки необходим, чтобы слышать сигналы, которые часто предупреждают об опасной ситуации.

Стоит отметить, что на вопрос исследователей, вызвали бы люди специально глухонемого таксиста, 30% ответили положительно, а 41% — в зависимости от настроения. Среди популярных ответов было: «когда не хочется общаться», «болит голова», «ранним утром в понедельник» и даже «если бы хотелось рыдать на заднем сиденье, но так, чтобы водитель этого не слышал».

Остается добавить, что опрос проводили специалисты компании «Ситимобил», в исследовании участвовало около 5000 человек.

ПДД, безопасность дорожного движения, дорога, такси
23 ноября 2018
372