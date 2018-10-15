Вернуть отобранные «права» станет намного сложнее

Чтобы вернуть водительское удостоверение после того, как суд по тем или иным причинам превратил нарушителя в пешехода, придется не только проходить медицинскую комиссию и зубрить ПДД, чтобы не оплошать на экзамене, но и платить. Платить по долгам.
В правительстве все же внесли изменения в перечень условий возврата водительских «корочек» автовладельцам, лишенным права управления транспортными средствами и вывесили их на всеобщее обсуждение. Согласно документу, размещенному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, вернуть заветное удостоверение получится только при условии оплаты всех штрафов, числящихся за нарушителем ПДД.
При этом, когда срок лишения «прав» подойдет к концу, водителю совсем не обязательно предоставлять в ГИБДД оплаченные квитанции — сотрудники полиции в автоматическом режиме установят, имеются ли у «лишенца» неоплаченные дорожные грешки. Иными словами, не погасил долги перед государством — продолжай ходить пешком.
Как уже было сказано, необходимость пересдачи теоретического экзамена в ГАИ, как и прохождение медицинской комиссии перед возвратом «прав», никуда не делись.
– Да и в целом процедура по возвращению изъятых в судебном порядке в/у фактически не изменилась. При получении этой госуслуги необходимо, чтобы гражданин был чист перед законом, о чем свидетельствует соответствующий нормативный акт, и данное условие просто нашло свое отражение в правилах, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» грядущие изменения юрист адвокатского бюро «Штум, Кабаев и партнеры» Антон Кабаев.