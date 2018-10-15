Вернуть отобранные «права» станет намного сложнее

В правительстве все же внесли изменения в перечень условий возврата водительских «корочек» автовладельцам, лишенным права управления транспортными средствами и вывесили их на всеобщее обсуждение. Согласно документу, размещенному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, вернуть заветное удостоверение получится только при условии оплаты всех штрафов, числящихся за нарушителем ПДД.

При этом, когда срок лишения «прав» подойдет к концу, водителю совсем не обязательно предоставлять в ГИБДД оплаченные квитанции — сотрудники полиции в автоматическом режиме установят, имеются ли у «лишенца» неоплаченные дорожные грешки. Иными словами, не погасил долги перед государством — продолжай ходить пешком.