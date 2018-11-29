Грузовые машины и высокие цены: как изменится каршеринг в 2019 году

Все больше жителей и гостей столицы предпочитают такси и общественному транспорту каршеринг — сервис краткосрочной аренды автомобилей, появившийся в России несколько лет назад. Суть его в том, что любой водитель старше 21 года со стажем более двух лет может взять на прокат машину хоть на пять минут, хоть на целый день. Прайсы на услугу варьируются в диапазоне от 3 до 20 рублей.

В автопарках операторов есть разные машины: от бюджетных KIA Rio и Hyundai Solaris до премиальных Mercedes-Benz E-класса, Porsche Macan и Jaguar XE. В следующем году клиентам предложат новые модели. Так, к примеру, компания AnyTime закупит автомобили одного «известного немецкого концерна» — какого именно, представители сервиса пока не сообщают, интрига.