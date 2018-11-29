Грузовые машины и высокие цены: как изменится каршеринг в 2019 году

Фото: www.akchabar.kg
На сегодняшний день в Москве работает свыше 15 операторов услуги краткосрочной аренды автомобилей — автопарк столичного каршеринга насчитывает более 13 500 машин. В 2019 году транспортных средств станет больше. Кроме того, подрастут тарифы, и появится служба аренды грузовиков.
Виктория Базылева

Все больше жителей и гостей столицы предпочитают такси и общественному транспорту каршеринг — сервис краткосрочной аренды автомобилей, появившийся в России несколько лет назад. Суть его в том, что любой водитель старше 21 года со стажем более двух лет может взять на прокат машину хоть на пять минут, хоть на целый день. Прайсы на услугу варьируются в диапазоне от 3 до 20 рублей.

В автопарках операторов есть разные машины: от бюджетных KIA Rio и Hyundai Solaris до премиальных Mercedes-Benz E-класса, Porsche Macan и Jaguar XE. В следующем году клиентам предложат новые модели. Так, к примеру, компания AnyTime закупит автомобили одного «известного немецкого концерна» — какого именно, представители сервиса пока не сообщают, интрига.

Фото: gunbaydekarasyon.com

Кроме того, в следующем году могут ощутимо увеличится тарифы на услугу, а виной тому — ожидаемое повышение прайсов на топливо. «Если бензин подорожает в два раза, то сама модель каршеринга останется под вопросом и, возможно, будут подниматься цены», — сообщили агентству «Москва 24» представители отрасли.

Также в конце 2018 — начале 2019 года в Москве запустят грузовой каршеринг с фургонами Citroёn Jumpy. Как рассказали в компании «Яндекс.Драйв», водители смогут арендовать машину за 24 рубля в минуту, стоимость же минуты ожидания составит 7 целковых. Помимо этого, в будущем году столичные власти планируют открыть «народный» каршеринг, чтобы и автовладельцы при желании давали свои машины на прокат.

Наверняка, в 2019 году количество операторов услуги краткосрочной аренды продолжит сокращаться. Напомним, на днях стало известно, что разорилась одна из первых компаний, появившихся на рынке — EasyRide. Возможно, не выдержали конкуренции или же признали, что в нашей стране этот бизнес пока не может быть рентабельным.

аренда автомобиля
29 ноября 2018
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