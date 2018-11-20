Обанкротился первый крупный российский оператор каршеринга

По слухам, на организации висит 30 млн. рублей долга перед своими партнерами, и автопарк уже начали распродавать. Основным инвестором компании был крупный автомобильный дилер Major. Сервис предлагал своим клиентам Renault Kaptur, прописав весьма умеренный прайс-лист. По отзывам, этот каршеринговый оператор отличался весьма высоким уровнем сервиса и лояльным отношением к потребителям.

Сама обанкротившаяся фирма комментариев не дает, а ее сайт продолжает работать в прежнем режиме. Но по предварительной информации, продажа всех автомобилей позволит закрыть долги.

Что же стало причиной такой удручающей ситуации, ясности нет. Возможно, оператор не выдержал банальной конкуренции, а может быть этот бизнес просто не приносит нужного дохода, чтобы быть рентабельным, и такая судьба ждет весь каршеринг в России.