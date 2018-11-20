Обанкротился первый крупный российский оператор каршеринга

Фото: EasyRide
В Сети появилась информация о том, что разорился один из московских операторов каршеринга EasyRide. Компания начала работать в 2011 году со 150 автомобилями. На тот момент она стала самым крупным каршеринговым сервисом в России. Потом число машин выросло до 200. И вот EasyRide ушел с рынка, просуществовав семь лет.
Светлана Ермолаева

По слухам, на организации висит 30 млн. рублей долга перед своими партнерами, и автопарк уже начали распродавать. Основным инвестором компании был крупный автомобильный дилер Major. Сервис предлагал своим клиентам Renault Kaptur, прописав весьма умеренный прайс-лист. По отзывам, этот каршеринговый оператор отличался весьма высоким уровнем сервиса и лояльным отношением к потребителям.

Сама обанкротившаяся фирма комментариев не дает, а ее сайт продолжает работать в прежнем режиме. Но по предварительной информации, продажа всех автомобилей позволит закрыть долги.

Что же стало причиной такой удручающей ситуации, ясности нет. Возможно, оператор не выдержал банальной конкуренции, а может быть этот бизнес просто не приносит нужного дохода, чтобы быть рентабельным, и такая судьба ждет весь каршеринг в России.

дилеры, кризис, кроссоверы, аренда автомобиля
20 ноября 2018
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