Самые долгожданные в России новинки Лос-Анджелесского автосалона-2018

Kia Soul



Популярная модель KIA стала еще более дерзкой — у автомобиля кардинально изменился внешний вид, особенно в передней и задней частях. Фары головного света теперь представляют собой узкие светодиодные «щелки», как у нового Hyundai Santa Fe, а задние фонари приняли и вовсе какую-ту невообразимую форму бумеранга.

Вопреки широко распространенным слухам, полного привода у Kia Soul третьего поколения не будет, зато появится псевдовнедорожная версия X-Line, которая отличается увеличенным дорожным просветом и защитными накладками на порогах и крыльях.