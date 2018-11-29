Самые долгожданные в России новинки Лос-Анджелесского автосалона-2018

В «Городе ангелов» открыл свои двери один из самых крупных и значимых международных автосалонов на планете — Los Angeles Auto Show 2018. Портал «Автовзляд» отобрал из представленных на заокеанском моторшоу новинок самые ожидаемые в России.
Популярная модель KIA стала еще более дерзкой — у автомобиля кардинально изменился внешний вид, особенно в передней и задней частях. Фары головного света теперь представляют собой узкие светодиодные «щелки», как у нового Hyundai Santa Fe, а задние фонари приняли и вовсе какую-ту невообразимую форму бумеранга.
Вопреки широко распространенным слухам, полного привода у Kia Soul третьего поколения не будет, зато появится псевдовнедорожная версия X-Line, которая отличается увеличенным дорожным просветом и защитными накладками на порогах и крыльях.
Mazda3
А вот у Mazda3 привод на все четыре колеса будет, только пока не ясно когда. Зато известно, что новый хетчбэк и седан получили революционные двигатели Skyactive-X, в которых воспламенение горючей смеси происходит за счет высокой степени сжатия в цилиндрах.
Что касается дизайна, то несмотря на весь инновационный подход к разработке внешнего вида автомобиля, в «матрешке» без труда угадываются фирменные черты некоторых моделей Alfa Romeo…
На стенд компании BMW было пробиться сложнее всего — новый флагманский 7-местный внедорожник привлек к себе столько внимания, как не привлекает зрителей выход новой серии саги «Форсаж». Исполинские габариты автомобиля и безупречные по качеству отделочные материалы буквально заворожили посетителей моторшоу.
Однако помимо «Икс седьмого», на стенде компании BMW было кое-что еще: концепт Vision iNEXT, новая BMW 3-й серии, а также BMW 8 Series Convertible.
Porsche 911
Один из главных нарушителей спокойствия на автосалоне в Лос-Анджелесе — Porsche 911 восьмого поколения. Автомобиль внешне практически не изменился, зато технически суперкар сильно преобразился в лучшую сторону.
Прежде всего, заметно это по шестицилиндровому оппозитному битурбомотору, который при сохранении рабочего 3-литрового объема стал мощнее на 30 лошадиных сил!
Любимый американцами формат автомобиля — большой многоместный внедорожник, на котором можно с комфортом передвигаться всей семьей. Самый большой в истории Hyundai кроссовер обзавелся полным приводом, 7-местным салоном и мощным 3,8-литровым бензиновым двигателем.
Несмотря на то, что автомобиль разрабатывался специально для рынка Северной Америки, ждем его появления и в России. Мы же тоже любим большие автомобили за небольшие деньги!
Toyota Corolla
Ничего необычного: просто уже представленная в Китае Toyota Corolla нового поколения получила гибридную силовую установку от «Приуса». Теперь те, кто не может спокойно воспринимать слишком футуристический дизайн Toyota Prius, может купить не просто один из самых популярных седанов всех времен и народов, а один из самых популярных седанов всех времен и народов с инновационной гибридной силовой установкой!
Жалко, что такая версия автомобиля в России не появится. Зато на свежую 2-литровую «четверку», выдающую под 170 «лошадей», мы можем рассчитывать.