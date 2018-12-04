Как избежать аварии в гололед

Все автомобилисты знают, что вождение в условиях гололедицы — занятие крайне опасное. Одно неверное движение, и машина уже летит в неконтролируемом заносе, сшибая всех и вся на своем пути. Как значительно снизить риски аварии на обледеневшей дороге, напоминает портал «АвтоВзгляд».
Не спроста водителям рекомендуют «готовить сани летом»: технически исправный автомобиль, конечно, не является железобетонным залогом безаварийного вождения зимой, но от его состояния действительно зависит многое. Еще до того, как столбики термометров приблизятся к нулю, следует провести тщательную инспекцию резины, «дворников», проверить работу тормозной и рулевой систем, подвески.
Допустим, с автомобилем разобрались. Переходим к корректировке своей манеры езды — «переводим» ее на зимнее время. Неукоснительно соблюдаем дистанцию, перед каждым маневром снижаем скорость — да, банально, но в экстренной ситуации это спасет вам жизнь. С особой осторожностью пересекаем коварную пластиковую разметку и преодолеваем места остановок транспортных средств — и там, и там зимой очень скользко.
В морозное время года следует максимально внимательно подходить к процессу торможения. Если необходимо остановить автомобиль в условиях крайне ограниченной дистанции, то на машинах, оборудованных механической коробкой передач, дополнительно прибегаем к торможению двигателем. Еще один важный момент — избегаем резких движений: плавно крутим руль и «бережно» обращаемся с педалями.
В интернетах ведутся оживленные споры о том, как вообще правильно тормозить зимой. Бытует мнение, что на автомобилях без ABS — антиблокировочной системы — следует прижимать педаль кратковременно: вдавили, отпустили, вдавили, отпустили. А на машинах с ABS, мол, напротив — до упора и удерживаем. На самом же деле лучше всегда использовать «прерывистую» технику, вне зависимости от того, оснащено авто электронным ассистентом или нет.
Если вы не хотите отправиться в неконтролируемый занос — как в голливудских блокбастерах со зрелищными погонями — повторимся, не срывайте резко «баранку» ни при каких обстоятельствах. Прибегая к торможению, старайтесь по возможности вообще не крутить руль при зажатой педали. «Ручник» на льду тоже лучше не «дергать» — особенно тем водителям, что прежде к нему никогда не прибегали.
Хорошо, если в поле зрения окажется небольшой участок дороги, освобожденный ото льда. Очевидно, что на асфальте сцепление колес с дорогой во сто крат лучше — используйте «островок» для более эффективного торможения. За неимением такового можно обратиться к обочине: на гравии или земле продавить шипами ледяную корку проще. Только аккуратнее! Никаких, опять же, резких движений, а не то окажетесь в кювете.
… Хороший водитель — это не тот, кто может «безболезненно» справиться с любой экстренной ситуацией. Хорошим водителем считается рулевой, вообще не попадающий в подобного рода дорожные приключения. И потому, дабы минимизировать риски возникновения ДТП, никогда не забывайте про безопасную дистанцию и оптимальную скорость, учитесь «читать» дорогу и предугадывать действия других.