Как избежать аварии в гололед

Если вы не хотите отправиться в неконтролируемый занос — как в голливудских блокбастерах со зрелищными погонями — повторимся, не срывайте резко «баранку» ни при каких обстоятельствах. Прибегая к торможению, старайтесь по возможности вообще не крутить руль при зажатой педали. «Ручник» на льду тоже лучше не «дергать» — особенно тем водителям, что прежде к нему никогда не прибегали.

Хорошо, если в поле зрения окажется небольшой участок дороги, освобожденный ото льда. Очевидно, что на асфальте сцепление колес с дорогой во сто крат лучше — используйте «островок» для более эффективного торможения. За неимением такового можно обратиться к обочине: на гравии или земле продавить шипами ледяную корку проще. Только аккуратнее! Никаких, опять же, резких движений, а не то окажетесь в кювете.

… Хороший водитель — это не тот, кто может «безболезненно» справиться с любой экстренной ситуацией. Хорошим водителем считается рулевой, вообще не попадающий в подобного рода дорожные приключения. И потому, дабы минимизировать риски возникновения ДТП, никогда не забывайте про безопасную дистанцию и оптимальную скорость, учитесь «читать» дорогу и предугадывать действия других.