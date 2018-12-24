Кому доверяют больше: беспилотникам или незнакомым водителям

Результаты исследования Ford Trends Report 2019 показали неожиданный результат: больше половины опрошенных во всем мире, а точнее 67%, доверили бы перевозить своих детей скорее автомобилю с автономным пилотированием, чем незнакомому водителю в обычной машине.

Стоит отметить, что технологии разделили людей на два лагеря: тех, кто с удовольствием впускает в свой мир инновации и с удовольствием пользуется их плодами (79% взрослого населения), и тех, кто боится, что технологии сильно влияют на жизнь, попросту руководя поведением человека.

Как бы то ни было, но благодаря высоким технонологиям теперь поездка из пункта А в пункт В — уже не впустую потраченное время. В общественном транспорте можно свободно работать или заниматься полезными делами, если деятельность связана с цифровыми технологиями. И речь идет не только об автобусах и толлейбусах, но и о высокоскоростных поездах и самолетах. Вскоре полную свободу людям смогут обеспечить автопилотируемые автомобили, пересесть на которые с личного авто уже сейчас готовы многие.