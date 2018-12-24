Кому доверяют больше: беспилотникам или незнакомым водителям

Фото: Яндекс
Технический прогресс шагает по планете так быстро, что большинство людей просто не успевает мгновенно приспосабливаться к постоянно меняющейся техногенной реальности. Компания Ford уже седьмой год подряд занимается анализом мнения общества относительно новейших технологий. В этот раз в опросе нашлось место и беспилотным автомобилям.
Светлана Ермолаева

Результаты исследования Ford Trends Report 2019 показали неожиданный результат: больше половины опрошенных во всем мире, а точнее 67%, доверили бы перевозить своих детей скорее автомобилю с автономным пилотированием, чем незнакомому водителю в обычной машине.

Стоит отметить, что технологии разделили людей на два лагеря: тех, кто с удовольствием впускает в свой мир инновации и с удовольствием пользуется их плодами (79% взрослого населения), и тех, кто боится, что технологии сильно влияют на жизнь, попросту руководя поведением человека.

Как бы то ни было, но благодаря высоким технонологиям теперь поездка из пункта А в пункт В — уже не впустую потраченное время. В общественном транспорте можно свободно работать или заниматься полезными делами, если деятельность связана с цифровыми технологиями. И речь идет не только об автобусах и толлейбусах, но и о высокоскоростных поездах и самолетах. Вскоре полную свободу людям смогут обеспечить автопилотируемые автомобили, пересесть на которые с личного авто уже сейчас готовы многие.

Под утверждением «я буду рад жить в городе, где единственными средствами передвижения являются велосипеды, ходьба и общественный транспорт» подписались 86% респондентов из Италии, 78% — из Китая, 76% — из Испании, 74% жителей Индии и даже около половины американцев (49%) и канадцев (52%), где крайне высок уровень автомобилизации.

В России также развивается беспилотный транспорт. Созданием подобных машин занимаются КамАЗ, «Яндекс», «Группа ГАЗ» и многие другие. А в декабре на дороги Москвы и Казани даже выпустили в качестве эксперимента 100 автомобилей с автономным управлением.

производители, производство, автопилот, технология, беспилотный автомобиль
24 декабря 2018
261