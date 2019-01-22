Как получить многомиллионную компенсацию за неисправный шестилетний Jaguar

Фото: Jaguar Land Rover
Защищать свои права в суде — дело трудоемкое и дорогостоящее, но иногда с лихвой оправдывает потраченные время и деньги. Так, Приозерский городской суд Ленинградской области предписал компании «Jaguar Land Rover Россия» выплатить клиенту более 40 млн. рублей за дефектный Jaguar XJ 2013 года выпуска.
Светлана Ермолаева

История началась более двух лет назад. В ноябре 2016 года Алексей Кравченко купил себе подержанный премиальный Jaguar XJ за 2,4 млн. Новый обладатель пользовался машиной не долго: через полгода авто было продано еще одному герою рассказа — Хаважу Хаутиеву. Все бы хорошо, но по словам нового владельца, через пару дней авто просто перестало заводиться.

Договор купли-продажи расторгли, деньги вернули. Неисправную «четырехдверку» отвезли к дилеру для ремонта. Машину починили за 2,5 недели и отдали клиенту, но в этот же день эвакуатор привез автомобиль обратно с той же проблемой. Потом «Ягуар» приводили в порядок еще больше месяца. Вот и оказалось, что общий срок простоя машины в ремзоне составил более 45 дней, а это уже нарушение закона — за него клиент вправе потребовать неустойку.

Г-н Кравченко подал иск в суд, и тот вынес вердикт взыскать с компании-импортера кругленькую сумму, куда вошел и штраф, и компенсация, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на судебные документы.

На этом все не закончилось: ответчик подал апелляцию. В деле есть несколько несостыковок: почему-то дилеру неисправный автомобиль привозил отказавшийся от покупки г-н Хаутиев. А кроме того, в материалах фигурируют подписанные акты приема-передачи, когда первый раз Jaguar XJ из ремонта уехал своим ходом и без претензий.

Возможно, дело попахивает мошенничеством. Но, если иск все-таки будет удовлетворен, то компенсация в 40 млн. станет одной из самых крупных в российской истории выплат за неисправное авто.

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22 января 2019
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