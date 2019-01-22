Как получить многомиллионную компенсацию за неисправный шестилетний Jaguar

История началась более двух лет назад. В ноябре 2016 года Алексей Кравченко купил себе подержанный премиальный Jaguar XJ за 2,4 млн. Новый обладатель пользовался машиной не долго: через полгода авто было продано еще одному герою рассказа — Хаважу Хаутиеву. Все бы хорошо, но по словам нового владельца, через пару дней авто просто перестало заводиться.

Договор купли-продажи расторгли, деньги вернули. Неисправную «четырехдверку» отвезли к дилеру для ремонта. Машину починили за 2,5 недели и отдали клиенту, но в этот же день эвакуатор привез автомобиль обратно с той же проблемой. Потом «Ягуар» приводили в порядок еще больше месяца. Вот и оказалось, что общий срок простоя машины в ремзоне составил более 45 дней, а это уже нарушение закона — за него клиент вправе потребовать неустойку.