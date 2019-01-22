Как получить многомиллионную компенсацию за неисправный шестилетний Jaguar

Защищать свои права в суде — дело трудоемкое и дорогостоящее, но иногда с лихвой оправдывает потраченные время и деньги. Так, Приозерский городской суд Ленинградской области предписал компании «Jaguar Land Rover Россия» выплатить клиенту более 40 млн. рублей за дефектный Jaguar XJ 2013 года выпуска.
История началась более двух лет назад. В ноябре 2016 года Алексей Кравченко купил себе подержанный премиальный Jaguar XJ за 2,4 млн. Новый обладатель пользовался машиной не долго: через полгода авто было продано еще одному герою рассказа — Хаважу Хаутиеву. Все бы хорошо, но по словам нового владельца, через пару дней авто просто перестало заводиться.
Договор купли-продажи расторгли, деньги вернули. Неисправную «четырехдверку» отвезли к дилеру для ремонта. Машину починили за 2,5 недели и отдали клиенту, но в этот же день эвакуатор привез автомобиль обратно с той же проблемой. Потом «Ягуар» приводили в порядок еще больше месяца. Вот и оказалось, что общий срок простоя машины в ремзоне составил более 45 дней, а это уже нарушение закона — за него клиент вправе потребовать неустойку.
Г-н Кравченко подал иск в суд, и тот вынес вердикт взыскать с компании-импортера кругленькую сумму, куда вошел и штраф, и компенсация, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на судебные документы.
На этом все не закончилось: ответчик подал апелляцию. В деле есть несколько несостыковок: почему-то дилеру неисправный автомобиль привозил отказавшийся от покупки г-н Хаутиев. А кроме того, в материалах фигурируют подписанные акты приема-передачи, когда первый раз Jaguar XJ из ремонта уехал своим ходом и без претензий.
Возможно, дело попахивает мошенничеством. Но, если иск все-таки будет удовлетворен, то компенсация в 40 млн. станет одной из самых крупных в российской истории выплат за неисправное авто.