Сколько времени теряют за рулем москвичи и провинциалы

Специалисты выяснили, чем отличаются продолжительность поездок жителей Москвы и других регионов, а также время, проведенное ими в пробках. Решив не останавливаться на этом, аналитики подсчитали, кто дольше сидит за «баранкой» ежедневно — мужчины или женщины.
По статистике, москвичи проводят в своем автомобиле в среднем 2 часа 12 минут ежедневно, проезжая при этом 56 км. Автомобилисты, проживающие в других регионах, где, вроде бы, дороги загружены гораздо меньше, сидят за рулем всего на 18 минут меньше, а точнее — 1 час 54 минуты, проделывая средний путь в 50 км.
Эта разница объясняется тем, что в мегаполисе расстояния больше. Но при этом в Белокаменной в день делают пять поездок, а в городах поменьше — шесть. Также аналитики отмечают, что 15% всех участников исследования каждый день ездят не менее 3,5 часов.
Кстати, автомобилисты вне зависимости от региона проводят в пробках не менее часа в день, когда авто движется не быстрее 20 км/ч и совсем останавливается. Это говорит не о том, что в столице стало свободнее на дорогах.
Просто на региональных улицах плотность потока дошла до московского уровня. На это влияет и постоянно растущее число личных автомобилей у населения (автопарк отечественных легковушек насчитывает более 43 млн.машин), и погодные условия.
По времени использования личного автомобиля нашлись и гендерные различия. Так, мужчины проезжают каждый день на 20% больше километров и тратят на это на 10% больше времени.
Остается добавить, что данные получены аналитиками компании «Лаборатория умного вождения», разрабатывающей телематическое оборудование для т/с. В исследовании приняли участие 10 000 машин и их владельцев.