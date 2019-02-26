Сколько времени теряют за рулем москвичи и провинциалы

По статистике, москвичи проводят в своем автомобиле в среднем 2 часа 12 минут ежедневно, проезжая при этом 56 км. Автомобилисты, проживающие в других регионах, где, вроде бы, дороги загружены гораздо меньше, сидят за рулем всего на 18 минут меньше, а точнее — 1 час 54 минуты, проделывая средний путь в 50 км.

Эта разница объясняется тем, что в мегаполисе расстояния больше. Но при этом в Белокаменной в день делают пять поездок, а в городах поменьше — шесть. Также аналитики отмечают, что 15% всех участников исследования каждый день ездят не менее 3,5 часов.

Кстати, автомобилисты вне зависимости от региона проводят в пробках не менее часа в день, когда авто движется не быстрее 20 км/ч и совсем останавливается. Это говорит не о том, что в столице стало свободнее на дорогах.