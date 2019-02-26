Россия не готова к «беспилотникам» на дорогах, но очень их ждет

Международное объединение аудиторских компаний КПМГ опубликовало свой рейтинг стран по их «индексу готовности к использованию беспилотного автомобильного транспорта». Россия в нем заняла 22-е место, опередив лишь Мексику, Индию и Бразилию. В тройке лидеров — Нидерданды, Сингапур и Норвегия. Каждую страну оценивали по нескольким группам критериев.

В разделе «Политика и законодательство» учитывалось наличие специального ведомства или подразделения по вопросам автономного транспорта, качество регулирования, количество пилотных проектов, финансируемых из бюджета и так далее.

Параметр «Инфраструктура» зависел (почему-то!) от количества станций зарядки электромобилей, качества мобильного Интернета, зоны покрытия сетями связи поколения 4G, состояния автомобильных дорог, уровня инфраструктуры и готовности к изменениям в части технологий. По этим параметрам аудиторы предсказуемо выставили России минимальные оценки.

Особое любопытство вызывает тот факт, что в нашей стране «Уровень принятия потребителем» беспилотного транспорта оказался наиболее высок. То есть россияне с энтузиазмом воспринимают перспективу появления беспилотных машин на дороге. Характерно, что в Британии, получившей 7-е место в рейтинге, население вообще не приемлет автономный транспорт.