О каких суперкарах грезят автомобилисты по всему миру

Фото: Audi
У каждого — ну, или почти у каждого — автолюбителя есть свой автомобиль мечты. И, как правило, это не средненькая легковушка с экономичным расходом топлива, а мощный, быстрый и элегантный автомобиль с ценником, уплывающим за облака. И аналитикам удалось вычислить, о каких суперкарах грезят водители…
Светлана Ермолаева

Чтобы вычислить спорткары, привлекающие внимание этого мира больше остальных, специалисты издания Veygo Magazine выбрали поникары, выпущенные за последние десять лет. Причем все модели имеют допуск к гражданским дорогам, а еще в список не попал ни один концепткар. В итоге получилось 55 суперкаров, чаще всего всплывающих в запросах интернет-поисковиков в разных уголках земного шара.

Лидером этого любопытного рейтинга стал Audi R8. Об этом авто больше остальных мечтают в 95 странах из 169-и. «Немец» — несомненный лидер списка несбыточных мечтаний.

На втором месте оказался Bugatti Chiron, а тройку лидеров замыкает Lamborghini Aventador. Стоит заметить, что все эти авто выпускаются под брендами, входящими в концерн Volkswagen Group. На четвертой строчке Bugatti Veyron, на пятой — Lamborghini Huracan.

За ними следуют по порядку Lamborghini Veneno, McLaren 675lt, Ford GT, Ferrari 458 и Nissan 370Z. Заметим, что россияне входят в лагерь, голосующий за Bugatti Chiron.

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26 февраля 2019
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