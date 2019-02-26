О каких суперкарах грезят автомобилисты по всему миру

Чтобы вычислить спорткары, привлекающие внимание этого мира больше остальных, специалисты издания Veygo Magazine выбрали поникары, выпущенные за последние десять лет. Причем все модели имеют допуск к гражданским дорогам, а еще в список не попал ни один концепткар. В итоге получилось 55 суперкаров, чаще всего всплывающих в запросах интернет-поисковиков в разных уголках земного шара.

Лидером этого любопытного рейтинга стал Audi R8. Об этом авто больше остальных мечтают в 95 странах из 169-и. «Немец» — несомненный лидер списка несбыточных мечтаний.