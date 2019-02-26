О каких суперкарах грезят автомобилисты по всему миру

У каждого — ну, или почти у каждого — автолюбителя есть свой автомобиль мечты. И, как правило, это не средненькая легковушка с экономичным расходом топлива, а мощный, быстрый и элегантный автомобиль с ценником, уплывающим за облака. И аналитикам удалось вычислить, о каких суперкарах грезят водители…
Чтобы вычислить спорткары, привлекающие внимание этого мира больше остальных, специалисты издания Veygo Magazine выбрали поникары, выпущенные за последние десять лет. Причем все модели имеют допуск к гражданским дорогам, а еще в список не попал ни один концепткар. В итоге получилось 55 суперкаров, чаще всего всплывающих в запросах интернет-поисковиков в разных уголках земного шара.
Лидером этого любопытного рейтинга стал Audi R8. Об этом авто больше остальных мечтают в 95 странах из 169-и. «Немец» — несомненный лидер списка несбыточных мечтаний.
На втором месте оказался Bugatti Chiron, а тройку лидеров замыкает Lamborghini Aventador. Стоит заметить, что все эти авто выпускаются под брендами, входящими в концерн Volkswagen Group. На четвертой строчке Bugatti Veyron, на пятой — Lamborghini Huracan.
За ними следуют по порядку Lamborghini Veneno, McLaren 675lt, Ford GT, Ferrari 458 и Nissan 370Z. Заметим, что россияне входят в лагерь, голосующий за Bugatti Chiron.