Что делать, если сотрудник ГИБДД забрал документы и не отдает

При остановке водителя на дороге сотрудник ГИБДД требует предоставить для проверки водительское удостоверение и документы на машину. Однако нигде точно не сказано, как быстро он должен их вернуть. Этим порой пользуются нечистоплотные сотрудники полиции.
Сотрудник ГИБДД остановил, забрал документы и ушел с ними в патрульную машину или в помещение блокпоста. А водитель сидит и не понимает, что происходит. Проходит пять минут, десять, двадцать, а полицейского — нет, документов — нет, ехать дальше нельзя и сколько еще тут стоять в ожидании не пойми чего — тоже не ясно. Что делать в такой ситуации?
Возможно, гаишник действительно «пробивает по базе» документы. Но чаще всего подобный трюк с ожиданием служивые проворачивают для выведения «клиента» из душевного равновесия, чтобы в дальнейшем «развести» его на взятку.
На самом деле Административный регламент ГИБДД в пункте 35 утверждает, что «сроки выполнения сотрудниками административных процедур (действий) должны быть минимально необходимыми для их осуществления, исходя из конкретной обстановки».
Поэтому даже самому неспешному патрульному ГИБДД 10 минут хватит «за глаза» хватит, чтобы убедиться в юридической чистоте переданных ему бумаг и их владельца. Так что дальнейшее затягивание времени является, как минимум, нарушением должностной инструкции.
Поэтому, проведя за рулем своего авто означенную десятиминутку и не дождавшись возврата документов, водитель может взять инициативу в свои руки и отправляться к гаишникам выручать «права» и СТС.
Для этого нужно вооружиться смартфоном и включить его на видеозапись непосредственно перед беседой со служивыми. Ведя запись, следует вежливо, но уверенно поинтересоваться у них: как долго и — главное — на каких основаниях они собираются еще удерживать документы.
Если вы услышите в ответ какую-нибудь «пургу» про спецоперацию и проверки на дорогах, сообщите, что согласно статье 28.5 КоАП РФ, в случае выявления административного проступка сотрудник полиции обязан составить протокол немедленно.
Когда же правонарушений не выявлено, но документы сотрудником все равно удерживаются, сообщите инспекторам, что их действия подпадают под статью 12.35 КоАП («Незаконное ограничение права на управление транспортным средством, и его эксплуатацию»).
В этой связи, говорите вы патрульным, видеофиксация происходящего (то есть процесса бесцельного удержания ваших документов) будет продолжена, а ролик приложен к официальной жалобе в прокуратуру и региональный главк МВД на действия неторопливых сотрудников.
Как правило, на этой стадии гаишники либо возвращают документы, либо начинают «быковать» в духе местечкового гопника, придавая вашему видео неповторимый документализм и познавательность для вышестоящего полицейского начальства.