Что делать, если сотрудник ГИБДД забрал документы и не отдает

Сотрудник ГИБДД остановил, забрал документы и ушел с ними в патрульную машину или в помещение блокпоста. А водитель сидит и не понимает, что происходит. Проходит пять минут, десять, двадцать, а полицейского — нет, документов — нет, ехать дальше нельзя и сколько еще тут стоять в ожидании не пойми чего — тоже не ясно. Что делать в такой ситуации?

Возможно, гаишник действительно «пробивает по базе» документы. Но чаще всего подобный трюк с ожиданием служивые проворачивают для выведения «клиента» из душевного равновесия, чтобы в дальнейшем «развести» его на взятку.

На самом деле Административный регламент ГИБДД в пункте 35 утверждает, что «сроки выполнения сотрудниками административных процедур (действий) должны быть минимально необходимыми для их осуществления, исходя из конкретной обстановки».