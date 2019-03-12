В России подорожали четыре модели Ford

В этот раз модели американского бренда у нас «потяжелели» на сумму от 9 000 до 19 000 рублей. В меньшей степени корректировка цен коснулось седана Mondeo — сразу восемь комплектаций теперь стоят на 9 000 дороже: от 1 556 000 до 2 211 000 «деревянных».

Ощутимее поднялись цены на кроссовер Kuga, стоимость которого повысилась на 17 000 рублей. Теперь он обойдется в сумму от 1 561 000 до 2 189 000.

Ровно на столько же — 17 000 — прибавили все версии семейства Ford Focus, и это касается седанов, хетчбэков и универсалов. Сейчас цена модели в зависимости от кузова и комплектации варьируется от 1 003 000 до 1 420 500.

Больше остальных — на целых 19 000 рублей — подорожал комактный Ford Fiesta. Хетчбэк теперь доступен от 849 000 до 1 034 000 «деревянных»; а седан — от 859 000 до 1 044 000.