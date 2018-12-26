Как не лишиться приобретенной машины, допустив ошибку в договоре купли-продажи

При заключении договора купли-продажи транспортного средства присутствие третьей стороны — то есть грамотного юриста — не требуется. И так как процесс заполнения бумаг никто не контролирует, автомобилисты нередко допускают грубые ошибки, которые впоследствии могут лишить покупателя машины или продавца денег. На что стоит обратить особое внимание, подписывая ДКП, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Увы, но нарваться на недобросовестного продавца или покупателя, горячо желающего обогатиться за чужой счет, в наши дни проще простого. И ладно, когда речь идет о передаче относительно недорогих товаров — мебели, смартфона, одежды. Совсем другое дело — недвижимое имущество или транспортные средства, на приобретение которых многие граждане копят годами.
При передаче права владения автомобилем стороны подписывают договор купли-продажи. Как известно, соглашение составляется в простой письменной форме и не требует заверения у нотариуса. На первый взгляд, это хорошо, ведь участники сделки экономят время и деньги. Но в то же время и не очень, поскольку риски оказаться в «пролете» ввиду незнания юридических тонкостей довольно высоки.
НИЧЕГО, КРОМЕ ПРАВДЫ
И как обезопасить себя от возможных убытков, если вы разбираетесь в правоведении так же хорошо, как в истории Лихтенштейна? Во-первых, настаивайте на том, чтобы в договоре указывалась только достоверная информация. Если продавец слезно просит вас прописать в соглашении не фактическую цену машины, а фиктивную — дабы «откосить» от внушительного налога — хладнокровно отказывайтесь. Пойдете навстречу — себе хуже сделаете.
Допустим, через несколько дней после покупки вы обнаружите несколько серьезных технических «косяков». Ознакомившись со ст.450 «Гражданского кодекса», решите вернуть товар продавцу — тот, разумеется, от добровольного расторжения сделки откажется, и вам придется идти в суд. Фемида встанет на вашу сторону и обяжет торговца выплатить полную стоимость авто. Он и выплатит — те 10 000 рублей, что прописаны в договоре.
К слову, о нерадивых продавцах. Не стесняйтесь перед подписанием соглашения просить текущего собственника показать свой паспорт или, скажем, водительское удостоверение. Важно убедиться, что вы имеете дело с реальным владельцем транспортного средства, а не с перекупщиком. Пропустив этот шаг, риски лишиться возможности на возврат покупки, если что-то пойдет не так, резко возрастут.
НАМЕРЕННАЯ ОПЕЧАТКА
Внимательно и неоднократно проверяйте паспортные данные машины, которые вносятся в договор купли-продажи. Идентификационный номер транспортного средства (VIN) должен быть прописан полностью, а не только последние семь цифр, а год выпуска — соответствовать реальному. Эти, казалось бы, невинные помарки могут послужить поводом для аннулирования соглашения.
А еще лучше идти на встречу с продавцом или покупателем с уже готовым договором, который заранее заполнил ваш проверенный юрист. Так риски быть обманутым значительно минимизируются.