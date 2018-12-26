Как не лишиться приобретенной машины, допустив ошибку в договоре купли-продажи

Увы, но нарваться на недобросовестного продавца или покупателя, горячо желающего обогатиться за чужой счет, в наши дни проще простого. И ладно, когда речь идет о передаче относительно недорогих товаров — мебели, смартфона, одежды. Совсем другое дело — недвижимое имущество или транспортные средства, на приобретение которых многие граждане копят годами.

При передаче права владения автомобилем стороны подписывают договор купли-продажи. Как известно, соглашение составляется в простой письменной форме и не требует заверения у нотариуса. На первый взгляд, это хорошо, ведь участники сделки экономят время и деньги. Но в то же время и не очень, поскольку риски оказаться в «пролете» ввиду незнания юридических тонкостей довольно высоки.