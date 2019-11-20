В Калифорнии в 2020 году ограничат продажи автомобили чуть ли не всех марок

Речь идет о запрете закупок для нужд чиновников штата. И коснется новация автомобилей компаний, поддержавших президента США Дональда Трампа в стремлении лишить Калифорнию права самостоятельно определять уровень вредоносных веществ в выхлопе продаваемых там автомобилей. Последний оказался гораздо строже норм, предложенных Белым домом.

Начиная с января, администрация южного штата будет приобретать только машины Ford, Honda, BMW и Volkswagen. Именно этот квартет минувшим летом подписал со штатом соглашение о новых стандартах выброса, сообщает Reuters.

Можно предположить, что наибольшую выгоду для себя извлекут именно немецкие производители. Дело в том, что и GM, и FCA, и даже Ford и Honda за последние три года продали «мятежному» штату своих авто на довольно внушительные суммы, а вот BMW и Volkswagen до сих пор оставались в стороне. Теперь же, вероятно, ситуация кардинально поменяется.