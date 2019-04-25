Лимузин Кеннеди выставили на продажу

Автомобили, которые щекочут нервы — это не всегда «горячие» купе, заточенные под трек. Переделанный в президентский лимузин Lincoln Continental 1963 года тоже способен на это, хоть и не является оригиналом, но практически точно повторяет тот самый открытый автомобиль JFK SS 100 X, где провел последние минуты жизни Джон Кеннеди.

Салон «новодела» украшают два больших дивана: спереди — для водителя и пассажира, и сзади, где сидели президент с супругой. Между ними установлены два небольших кресла, разнесенные по бокам. Цвет кузова — темно-синий, повторяет оригинал в том злосчастном году.

Кроме того, авто увешено национальными флажками, а на корме установлен специальный бампер с порогами для езды стоя и ручками для поддержки. Стартовая стоимость авто составляет 125 000 долларов (чуть больше 8 млн. рублей по актуальному курсу).