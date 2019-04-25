Лимузин Кеннеди выставили на продажу

На одной из крупнейших площадок в мире по проведению аукционов, пусть и в виртуальном пространстве — eBay — в качестве лота выставили копию того самого лимузина, где расстреляли в 1963 году 35-го президента США.
Автомобили, которые щекочут нервы — это не всегда «горячие» купе, заточенные под трек. Переделанный в президентский лимузин Lincoln Continental 1963 года тоже способен на это, хоть и не является оригиналом, но практически точно повторяет тот самый открытый автомобиль JFK SS 100 X, где провел последние минуты жизни Джон Кеннеди.
Салон «новодела» украшают два больших дивана: спереди — для водителя и пассажира, и сзади, где сидели президент с супругой. Между ними установлены два небольших кресла, разнесенные по бокам. Цвет кузова — темно-синий, повторяет оригинал в том злосчастном году.
Кроме того, авто увешено национальными флажками, а на корме установлен специальный бампер с порогами для езды стоя и ручками для поддержки. Стартовая стоимость авто составляет 125 000 долларов (чуть больше 8 млн. рублей по актуальному курсу).
Стоит напомнить, что настоящий президентомобиль SS-100-X, собранный на основе четырехдверного кабриолета Lincoln Continental 1961 года выпуска, на данный момент выставлен в музее Генри Форда в Дирборне, штат Мичиган.
Правда, выглядит он иначе, чем в тот самый день. После убийства лимузин не отправили в отставку, а укомплектовали броней, установили жесткий верх и перекрасили в черный. Так что, машина еще продолжала служить и следующему главе государства Линдону Джонсону, а в дальнейшем и администрации Белого дома вплоть до 1977 года.
Кстати, недавно в Сети промелькнуло объявление о продаже Rolls-Royce Silver Spur, построенный специально по заказу Министерства иностранных дел Великобритании. Этот автомобиль использовала принцесса Диана во время официального визита в США.