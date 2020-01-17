5 «свиней» экс-премьера Дмитрия Медведева, подложенных его кабинетом водителям

ПРОМИЛЛЕ, БЕССЕРДЕЧНАЯ ТЫ…

Впрочем, начать сей печальный мартиролог стоит с президентского периода деятельности г-на Медведева. Ведь, пожалуй, больше всего неприятностей водителям принесло введение Дмитрием Анатольевичем Медведевым в российскую систему административных наказаний понятия «нулевого промилле». Сколько граждан лишились «прав» за то, что в выдыхаемом ими воздухе полицейские алкотестеры зафиксировали 0,0000000000001 промилле чего-то напоминающего алкоголь, доподлинно не известно. Но случаи лишения водителей «корочек» даже за глоток кваса, или не вовремя выкуренную сигарету были. Спасибо новому старому Президенту РФ Путину, который в 2013-м году фактически дезавуировал невыполнимое по всем законам человеческой физиологии медведевское «нулевое промилле».

ПЛАТНЫЕ ДЕЛА

Мало кто уже об этом помнит, но именно Дмитрий Анатольевич, еще в первый раз назначенный главой правительства, дал «зеленый свет» превращению федеральной трассы М4 «Дон» в платную. Почему именно ее после реконструкции, произведенной на деньги налогоплательщиков, решили сделать платной для тех же самых налогоплательщиков, совершенно непонятно. Никому же не пришло в голову превращать в «платник», например, реконструированное на точно такие же бюджетные средства М9 «Балтия», или М8 «Холмогоры»… Как бы то ни было, но только при езде на юг российские автомобилисты теперь вынуждены тратить изрядные деньги не только на бензин и придорожный сервис, но и отдавать своего рода дань «Автодору».