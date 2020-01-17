5 «свиней» экс-премьера Дмитрия Медведева, подложенных его кабинетом водителям

ПРОМИЛЛЕ, БЕССЕРДЕЧНАЯ ТЫ…
Впрочем, начать сей печальный мартиролог стоит с президентского периода деятельности г-на Медведева. Ведь, пожалуй, больше всего неприятностей водителям принесло введение Дмитрием Анатольевичем Медведевым в российскую систему административных наказаний понятия «нулевого промилле». Сколько граждан лишились «прав» за то, что в выдыхаемом ими воздухе полицейские алкотестеры зафиксировали 0,0000000000001 промилле чего-то напоминающего алкоголь, доподлинно не известно. Но случаи лишения водителей «корочек» даже за глоток кваса, или не вовремя выкуренную сигарету были. Спасибо новому старому Президенту РФ Путину, который в 2013-м году фактически дезавуировал невыполнимое по всем законам человеческой физиологии медведевское «нулевое промилле».
ПЛАТНЫЕ ДЕЛА
Мало кто уже об этом помнит, но именно Дмитрий Анатольевич, еще в первый раз назначенный главой правительства, дал «зеленый свет» превращению федеральной трассы М4 «Дон» в платную. Почему именно ее после реконструкции, произведенной на деньги налогоплательщиков, решили сделать платной для тех же самых налогоплательщиков, совершенно непонятно. Никому же не пришло в голову превращать в «платник», например, реконструированное на точно такие же бюджетные средства М9 «Балтия», или М8 «Холмогоры»… Как бы то ни было, но только при езде на юг российские автомобилисты теперь вынуждены тратить изрядные деньги не только на бензин и придорожный сервис, но и отдавать своего рода дань «Автодору».
ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Среди иных, не менее «приятных» для российских автовладельцев дел Дмитрия Медведева, можно назвать регулярное повышение утилизационного сбора на машины. Несмотря на то, что власти, вроде как, компенсируют его отечественным автопроизводителям, каждое повышение этого «оброка» немедленно приводит к росту цен на всем российском авторынке.
ШИПЯЩАЯ ИСТОРИЯ
В список «достижений» Дмитрия Анатольевича можно смело вносить и «Шухер», который устроило возглавляемое им правительство вокруг знака «Ш» для машин с шипованными колесами. Сначала этот «треугольник» на заднем стекле сделали обязательным, спровоцировав ажиотажный спрос на такие наклейки среди автовладельцев. А потом все тот же кабинет министров во главе с Медведевым с не менее серьезным видом отменило этот абсурд.
НЕVINОВНЫЙ ЗАПЛАТИТ ЗА ВСЕ
Пожалуй, одной из последних «радостей», преподнесенных возглавляемым г-ном Медведевым кабмином российским водителям, можно назвать введение обязанности за свой счет наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму своего авто, если родной VIN уничтожила ржавчина. Напомним, что затраты на эту процедуру могут составлять около 5000 рублей.
НЕ УСПЕЛ…
Кстати, именно теперь становится понятно, почему публичное заявление г-на Медведева, направленное против снижения нештрафуемого порога скорости с 20 км/ч до 10 км/ч, сделанное им в конце 2019-го года, было фактически проигнорировано его непосредственным подчиненным — вице-премьером Максимом Акимовым. Последний, наплевав на позицию шефа, продолжил гнуть свою линию на ужесточение наказаний для водителей.
А Дмитрий Анатольевич и не настаивал на своей позиции, хотя имел отличную возможность поставить окончательную точку в этой дискуссии. Впрочем, не доводить начатое дело до конца — это вполне в стиле Медведева. Как это произошло, например, в бытность его пребывания на посту Президента России. Сделал он тогда лиш первый шаг в правильном направлении — отобрал сферу техосмотра из лап коррупционеров от ГИБДД.
Но не довел дело до логического конца,— не отменил вообще обязательное поголовное ТО, несмотря на его лежащую на поверхности бесполезность для обеспечения безопасности на дороге. И к нынешнему дню «техосмотр» окончательно превратился в фактически «крышуемую» государством кормушку для тысяч авторемонтников-неудачников. Отдельное спасибо вам и за это тоже, Дмитрий Анатольевич…