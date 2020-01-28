В России оформлено рекордное число автокредитов

Проанализировав продажи за 2019 год, специалисты Национального бюро кредитных историй выяснили, что около 45% «легковушек» было передано в руки покупателей за кредитные средства. То есть россияне взяли у банков 947 300 заемов именно на авто, поставив рекорд за последние шесть лет.

Причем число автокредитов подскочило на 11,9% по сравнению с данными годичной давности, а если взглянуть на общую сумму, то на 18,9% — почти до 746,5 млрд. рублей. Среднестатистический размер одной ссуды поднялся на 6,3% и теперь составляет 787 900 «деревянных».