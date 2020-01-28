В России оформлено рекордное число автокредитов

Проанализировав продажи за 2019 год, специалисты Национального бюро кредитных историй выяснили, что около 45% «легковушек» было передано в руки покупателей за кредитные средства. То есть россияне взяли у банков 947 300 заемов именно на авто, поставив рекорд за последние шесть лет.
Причем число автокредитов подскочило на 11,9% по сравнению с данными годичной давности, а если взглянуть на общую сумму, то на 18,9% — почти до 746,5 млрд. рублей. Среднестатистический размер одной ссуды поднялся на 6,3% и теперь составляет 787 900 «деревянных».
Больше всего таких кредитов выдали в Москве — 75 200, несколько реже банковской услугой пользовались жители Подмосковья (57 500). Третье место занял Санкт-Петербург (57 200). Четвертая строчка осталась Татарстану (48 000 кредитов), а пятерку лидеров замыкает Башкортостан (42 500).
Наиболее резкий рост зафиксирован в Кемеровской области (+77,8%), далее с более скромными показателями следуют Красноярский край (+27,7%), Волгоградская (+26,2%), Тульская (+26,1%) и Новосибирская (+25,6%) области. Есть регионы, где число ссуд упало: например, в Тюменской области (-1,8%).
Причиной аномального роста кредитования эксперты называют не только падение покупательской способности населения нашей страны. Другими «виновниками» стали привлекательные госпрограммы «Семейный/Первый автомобиль».