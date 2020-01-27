К камерам-треногам на дорогах страны добавились новые мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД

На обочинах трасс в московской области после Нового года начали появляться специально оборудованные LADA Granta. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании «МВС Груп» — подмосковного оператора системы фиксации нарушений.

Легковушки оснастили яркой маркировкой по бортам. Они работают как с выносными устройствами, так и со встроенными. Речь идет об установленных на крыше авто камерах «Скат-С», измеряющих скорость до 350 км/ч. Их собирают на предприятии в Санкт-Петербурге.

Такие мобильные посты гораздо заметнее, нежели отдельно стоящие комплексы на низких подставках. Возле них дежурит работник в униформе со светоотражателями. Напомним, что последнее время камеры-треноги начали сильно раздражать российских автолюбителей, которые жаловались на некорректные измерения. Зафиксированы неоднократные случаи вандализма.

А осенью прошлого года ночью произошел пожар на стоянке, где сгорели 13 фургонов, оборудованных фиксирующими устройствами. По одной из версий, как писал портал «АвтоВзгляд», причиной стал намеренный поджог.