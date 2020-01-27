К камерам-треногам на дорогах страны добавились новые мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД

Фото: «МВС Груп»
На подмосковных дорогах появились новые мобильные комплексы фиксации нарушений. Как стало известно, ими вроде бы начали заменять пресловутые камеры на треногах, так сильно раздражающие российских автомобилистов. Хотя по факту коварно установленные треноги с обочин трасс никуда не делись. Разве что их стало меньше.

На обочинах трасс в московской области после Нового года начали появляться специально оборудованные LADA Granta. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании «МВС Груп» — подмосковного оператора системы фиксации нарушений.

Легковушки оснастили яркой маркировкой по бортам. Они работают как с выносными устройствами, так и со встроенными. Речь идет об установленных на крыше авто камерах «Скат-С», измеряющих скорость до 350 км/ч. Их собирают на предприятии в Санкт-Петербурге.

Такие мобильные посты гораздо заметнее, нежели отдельно стоящие комплексы на низких подставках. Возле них дежурит работник в униформе со светоотражателями. Напомним, что последнее время камеры-треноги начали сильно раздражать российских автолюбителей, которые жаловались на некорректные измерения. Зафиксированы неоднократные случаи вандализма.

А осенью прошлого года ночью произошел пожар на стоянке, где сгорели 13 фургонов, оборудованных фиксирующими устройствами. По одной из версий, как писал портал «АвтоВзгляд», причиной стал намеренный поджог.

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27 января 2020
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