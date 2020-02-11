Льготные госпрограммы не дотянут и до конца весны

Госпрограммы «Первый/Семейный автомобиль» могут закончиться к концу марта, о чем сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на дилеров LADA. Как оказалось, АВТОВАЗ уже предупредил ритейлеров, что отпущенных из бюджета денег, вероятнее всего, хватит лишь месяца на три. Правда, данная информация официально не подтверждается.

Уточним, что в этом году на льготные кредиты государство выделило 5 млрд. рублей, которых хватит на льготную покупку 50 000 автомобилей. Но есть вероятность, что правительство предоставит дополнительные средства, как уже было и раньше.

Если же этого не произойдет, то автомобильный рынок, показавший неожиданный рост в 1,8% (102 102 машины), отчасти благодаря именно этим программам, вновь скатится в «минус», продолжив падение.

Напомним, что займы «Первый/Семейный автомобиль» продлили на прежних условиях, предоставляя скидку в 10% родителям двух и более несовершеннолетних детей, а также тем, кто впервые регистрирует авто на свое имя (жителям Дальневосточного округа — 25%). Правда, под программы попадают не любые «легковушки», а только собранные на российских конвейерах и с ценником не выше 1 000 000 рублей.