Какие новые автомобили можно купить в 2020 году с 10-процентной скидкой

Фото: LADA
Правительство продлило действие востребованных у населения госпрограмм льготного автокредитования «Первый/Семейный автомобиль» в 2020 году. Об этом еще в сентябре сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров. А сегодня порталу «АвтоВзгляд» стало известно, какой на это выделен бюджет, и какие модели машин доступны по программам.

В текущем году на поддержание автомобильной отрасли льготными кредитами из госбюджета выделили 5 млрд. рублей, хотя в прошлом году на те же цели ушло более 9 млрд. Так что, по предварительным подсчетам, денег хватит лишь до мая.

Стоит отметить, что рост цен на авторынке, в том числе и из-за возросшего утильсбора, сильно сократил ассортимент предоставленных по выгодным условиям авто. Напомним, что 10-процентную скидку, по условиям этих программ, дают покупателям, впервые регистрирующим на себя машину, либо людям, у кого двое или более несовершеннолетних детей. Причем, автомобиль должен стоить не дороже 1 000 000 рублей, быть текущего года выпуска и российской сборки. А таких авто все меньше и меньше.

Фото: Haval

Итак, программа действует на весь модельный ряд LADA, в том числе и на внедорожник Chevrolet Niva, полностью перешедший под крыло АВТОВАЗа, а также УАЗ и Datsun. У Nissan под нужные параметры попадает только кроссовер Terrano.

Кроме того, с выгодой можно взять Renault Logan, Sandero, Duster и Kaptur. Последний лишь в базовой комплектации. Также многодетные и новички получат скидку на Skoda Rapid, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Creta, KIA Rio и Rio X-Line.

Но многие эксперты считают, что условия программ уже устарели: часть автостроителей, производящих машины на российских предприятиях, оказались не у дел, потому что у них нет авто, дешевле пресловутого миллиона. Среди них: Toyota, Mitsubishi, Mazda, Peugeot, Citroёn и китайский Haval, не так давно открывший свой завод под Тулой.

АВТОВАЗ, Тольятти, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, дешевые машины, бюджетные авто, автокредит, купить машину, китайские авто, скидки
13 января 2020
2511