Какие новые автомобили можно купить в 2020 году с 10-процентной скидкой

В текущем году на поддержание автомобильной отрасли льготными кредитами из госбюджета выделили 5 млрд. рублей, хотя в прошлом году на те же цели ушло более 9 млрд. Так что, по предварительным подсчетам, денег хватит лишь до мая.

Стоит отметить, что рост цен на авторынке, в том числе и из-за возросшего утильсбора, сильно сократил ассортимент предоставленных по выгодным условиям авто. Напомним, что 10-процентную скидку, по условиям этих программ, дают покупателям, впервые регистрирующим на себя машину, либо людям, у кого двое или более несовершеннолетних детей. Причем, автомобиль должен стоить не дороже 1 000 000 рублей, быть текущего года выпуска и российской сборки. А таких авто все меньше и меньше.