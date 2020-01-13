Какие новые автомобили можно купить в 2020 году с 10-процентной скидкой

В текущем году на поддержание автомобильной отрасли льготными кредитами из госбюджета выделили 5 млрд. рублей, хотя в прошлом году на те же цели ушло более 9 млрд. Так что, по предварительным подсчетам, денег хватит лишь до мая.
Стоит отметить, что рост цен на авторынке, в том числе и из-за возросшего утильсбора, сильно сократил ассортимент предоставленных по выгодным условиям авто. Напомним, что 10-процентную скидку, по условиям этих программ, дают покупателям, впервые регистрирующим на себя машину, либо людям, у кого двое или более несовершеннолетних детей. Причем, автомобиль должен стоить не дороже 1 000 000 рублей, быть текущего года выпуска и российской сборки. А таких авто все меньше и меньше.
Итак, программа действует на весь модельный ряд LADA, в том числе и на внедорожник Chevrolet Niva, полностью перешедший под крыло АВТОВАЗа, а также УАЗ и Datsun. У Nissan под нужные параметры попадает только кроссовер Terrano.
Кроме того, с выгодой можно взять Renault Logan, Sandero, Duster и Kaptur. Последний лишь в базовой комплектации. Также многодетные и новички получат скидку на Skoda Rapid, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Creta, KIA Rio и Rio X-Line.
Но многие эксперты считают, что условия программ уже устарели: часть автостроителей, производящих машины на российских предприятиях, оказались не у дел, потому что у них нет авто, дешевле пресловутого миллиона. Среди них: Toyota, Mitsubishi, Mazda, Peugeot, Citroёn и китайский Haval, не так давно открывший свой завод под Тулой.