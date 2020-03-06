Российский авторынок продолжил падение

Продажи авто в начале года отклонились от классического сценария новогоднего сезона, когда покупатели теряют интерес к автомобилям: в январе, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), реализация выросла на 1,8%. Зато второй месяц года показал, что чуда не будетт.

— Но в феврале продажи оказались ниже по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, что соответствовало ожиданиям рынка. — прокомментировал ситуацию председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. — Однако учитывая, что некоторые бренды перестали публиковать данные о продажах ежемесячно, общая картина рынка на данный момент не является полной…

Речь идет о компании BMW и бренде MINI. Напомним, баварцы, под чьим крылом находится и британская марка, перешли на квартальную отчетность. Так что всеобъемлющая сводка будет сделана в начале апреля.

Итак, традиционно лидером рейтинга продаж стала LADA, чья продукция разлетелась тиражом в 25 002 единицы (-7%). Отметим, что теперь в «автовазовскую» статистику входит и внедорожник Chevrolet Niva, перешедший под крылышко тольяттинского завода. Второе место досталось компании KIA с результатом в 17 107 реализованных авто и отрицательной динамикой в 4%. Первую тройку, как обычно, замыкает Hyundai: за бренд рублем проголосовали 14 368 покупателей (+1%). Четвертую и пятую позиции заняли Renault (10 123 машины, +19%) и Toyota (8239 штук, +17%) соответственно.

Далее по порядку в ТОП-10 разместились: Volkswagen (7518 автомобилей, +2%), Nissan (5725 единиц, −7%), Skoda (5200 авто, −12%), «Группа ГАЗ» (3816 машин, −1%) и Mitsubishi (3303 «легковушек», −9%).