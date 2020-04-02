Как ведут себя на дорогах Москвы и Подмосковья водители и гаишники в условиях самоизоляции

Полностью самоизолироваться мне, увы, не удалось — журналиста, как известно, ноги кормят: работа волчья, особенно в экстремальных ситуациях типа нынешней. Однако переехал на дачу, благо запас круп, консервов, маринадов, картошки у меня там, как у всякого русского дачника, завсегда имеется солидный.

Дачка ближняя, под Икшей — от ее дверей до работы всего 60 км. В обычные будние дни, правда, чтобы успеть к утренней десятичасовой планерке выезжать надо часа за два — Дмитровское шоссе даже после реконструкции головного участка всегда идет плотно, если не сказать — заторно. Можно, конечно, и по платной М11 «Нева» прохватить, но всегда есть риск застрять на подъезде к ней — «малая бетонка» А107 иногда стоит конкретно (да и «жаба душит» — все-таки 450 рубликов в один конец).

Но коронавирус и ответственное к его угрозе отношение соотечественников сделали свое дело: по Дмитровке долетаю до улицы 1905 года за 1 час 10 минут, по платнику — за 50 мин. Легкового транспорта в Подмосковье почти нет: большегрузы, да «Газели».