Как ведут себя на дорогах Москвы и Подмосковья водители и гаишники в условиях самоизоляции

Полностью самоизолироваться мне, увы, не удалось — журналиста, как известно, ноги кормят: работа волчья, особенно в экстремальных ситуациях типа нынешней. Однако переехал на дачу, благо запас круп, консервов, маринадов, картошки у меня там, как у всякого русского дачника, завсегда имеется солидный.
Дачка ближняя, под Икшей — от ее дверей до работы всего 60 км. В обычные будние дни, правда, чтобы успеть к утренней десятичасовой планерке выезжать надо часа за два — Дмитровское шоссе даже после реконструкции головного участка всегда идет плотно, если не сказать — заторно. Можно, конечно, и по платной М11 «Нева» прохватить, но всегда есть риск застрять на подъезде к ней — «малая бетонка» А107 иногда стоит конкретно (да и «жаба душит» — все-таки 450 рубликов в один конец).
Но коронавирус и ответственное к его угрозе отношение соотечественников сделали свое дело: по Дмитровке долетаю до улицы 1905 года за 1 час 10 минут, по платнику — за 50 мин. Легкового транспорта в Подмосковье почти нет: большегрузы, да «Газели».
Но по «Неве» ехать неуютно, все-равно как по постапокалиптическому миру катишь — ни людей, ни машин. Одни только камеры глядят на тебя мертвыми своими глазами, напоминая, что Большой брат все же следит за тобой, и шоферские излишества в виде превышения скоростного режима при полной невозможности в кого-нибудь врезаться — боком выйдут. Сюрреализма добавляют пункты оплаты — мир, покинутый людьми.
Ан нет — кое-где на M11 ведутся дорожные работы, а люди в масках и перчатках продолжают брать мзду за проезд. Интересно, они при полном отсутствии трафика хотя бы на зарплату себе набирают, или так — за еду работают? А к владельцам дороги другой вопрос: «Почему бы в нынешних условиях, когда их выручка и без того стремится к нулю, не пойти на встречу с каждым днем беднеющим автовладельцам, сделав проезд бесплатным?». Вопрос, понятно, риторический, как и пустой треп о социальной ответственности бизнеса…
Зато на подмосковных, да и на столичных трассах практически не видно гаишников. Ну, в области это еще понятно: тут резко — на 50% — подскочила аварийность, вот придорожные полицейские и надрываются, времени на «засады» и патрулирования не остается. Хотя у последнего перед Москвой пункта оплаты М11 патрульный экипаж наблюдаю регулярно.
При этом, несмотря на все уверения МВД РФ в том, что инспекторы ДПС не будут лишний раз общаться с автовладельцами и даже не на все ДТП станут выезжать, лично меня — одинокого всадника — тут тормознули дважды просто для проверки документов. А сегодня проскочил «незамеченным» просто потому, что служивые уже окучивали какого-то бедолагу.
Да, и перчатки, и маски у гаишников имеются, но они натягивают их на лица, только подходя к остановленной машине. Между тем уже всем известно, что маска перестает работать, если ее в процессе ношения хотя бы разок потрогали…
В Москве уныние и хандра забытого в пустыне путника отступает: автомобилей не так, чтобы много, но движение все же оживленное, чувствуешь себя пусть и в напряженном, но коллективе. Что для постсоветского индивидуума, коим ваш корреспондент является, немаловажно.
Особо порадовало практическое полное отсутствие в потоке каршеринга и минимум такси — безбашенные водители этих видов общественного транспорта изрядно выматывают душу в обычные дни. Кстати говоря, по мнению ряда экспертов нынешняя пандемия может вообще поставить крест на бизнесе поминутной аренде авто.
Люди, напуганные коронавирусом, в будущем будут опасаться не только большого скопления себе подобных, но и различного шеринга, включая его автосотавляющую — мало ли кто и какую заразу оставит в салоне.
Кстати, об автосоставляющей. Несмотря на жесткий запрет, сегодня купить автозапчасти в придорожном магазине или помыть любимую «ласточку» на автомойке — проще простого. Многие подобные заведения работают, несмотря ни на что. Как, впрочем, и платные парковки, и эвакуаторы, хотя и те, и другие временно «заморозить» просят не только правозащитники, но и депутаты Госдумы.
Однако, судя по всему, на следующей неделе власти столичного региона пойдут на более жесткие меры в борьбе с коронавирусом и, скорее всего, полностью запретят и пешее, и «конное» передвижение. Ведь не даром та же Мосгордума приняла закон, который г-н Собянин уже подписал, предусматривающий самые жесткие санкции для водителей, рискнувших выехать на улицы в условиях самоизоляции.