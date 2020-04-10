Как Volkswagen и «Делимобиль» помогают людям в борьбе с коронавирусом

Компании «Делимобиль» и Volkswagen приняли участие в благотворительной акции под названием «Мы вместе». Ее запустил Общероссийский народный фронт вместе со Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики», Ассоциацией волонтерских центров и Ресурсным центром «Мосволонтер».

В распоряжение добровольческих организаций, помогающих пожилым и прочим гражданам, попадающим в группу риска, передается 100 седанов Volkswagen Polo в версии Connect до конца периода самоизоляции. Напомним, людям преклонного возраста, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуется не покидать дом даже для похода в ближайший магазин.

Стоит отметить, что немецкий бренд и российская каршеринговая компания взяли на себя все расходы на обслуживание предоставленных автомобилей, включая парковку, заправку, мойку и дезинфекцию.

Так или иначе некоторые автобренды включились в борьбу с COVID-19. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», 20 автомобилей передал в распоряжение Городской клинической больнице №40 в Коммунарке бренд Audi. Машины из своих автопарков выделили медикам Changan, а также Toyota и Lexus. А Jaguar Land Rover оказал транспортную поддержку добровольцам из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».