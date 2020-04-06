Автопроизводители помогают российским медикам и спасателям во время пандемии

Китайский Changan дает возможность пользоваться автомобилями марки московским больницам, где врачи борются с коронавирусной инфекцией. Акция распространяется на пять учреждений: Инфекционную клиническую больницу №1, Инфекционную клиническую больницу №2, НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, Московскую больницу №40 (Коммунарка), а также Городскую клиническую больницу №67 имени Л. А. Ворохобова.

Кстати, китайские автостроители начали оснащать все автомобили противовирусными фильтрами. Как сообщал ранее портал «АвтоВзгляд», такой барьер очищает воздух на 97,7% и сертифицирован Центральным Китайским автомобильным исследовательским центром CATARC (CAQC).

Между тем, марки Jaguar и Land Rover отдают во временное пользование, пока не измениться ситуация с распространением COVID-19 и не будет снят режим самоизоляции, 21 автомобиль поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт». Последний взялся привозить медикаменты и продукты пожилым людям и другим гражданам, попадающим в группу риска в условиях эпидемии коронавируса.