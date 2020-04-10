С какими неожиданными сюрпризами столкнулись водители Москвы и Подмосковья за 14 дней самоизоляции

Впрочем, тому есть вполне очевидные объяснения. Во-первых, народ, сообразив наконец, что режим самоизоляции продлится еще долго, массово рванул на дачи. Это особенно хорошо было видно вчера вечером по затрудненному движению почти на всех вылетных магистралях.
Да и сегодня утром поток машин, едущих из мегаполиса в область выглядел довольно плотно. Хотя, заметим, и в Первопрестольную направилось изрядное число граждан.
Достаточно сказать, если в первую «выходную» неделю ваш корреспондент долетал до редакции с фазенды за 1 ч. 10 мин, то сегодня на это потребовалось более полутора часов. И подмеченное обстоятельство подтверждает и официальная статистика Дептранса: по сравнению с первой неделей «антикоронавирусных» выходных, число машин на улицах выросло на 40 000 единиц (при общем сокращении личного автотранспорта на 62%). Хотя, если честно, их скопления наблюдается только на больших шоссе-магистралях — в небольших улочках-переулках автомобилей практически нет.
Во-вторых, уже совершенно не скрываясь заработали автомойки и точки шиномонтажа (вчера у некоторых из них даже наблюдались приличные очереди, но сегодня ажиотаж несколько спал), хотя городские власти, вроде как, официального разрешения на работу им не давали.
Впрочем, невнятность, расплывчатость и неоднозначность решений что федерального правительства, что московского касается всего спектра нашей жизни, а не только деятельности различных автомастерских.
И в-третьих, жители столичного региона, несмотря на все запугивания властей поняли, что опасаться патрулей ГИБДД, отлавливающих нарушителей самоизоляции, не стоит — их просто нет ни в городе, ни на трассах.
Так, например, на отрезке от подмосковной Икшы до улицы 1905-го года в Москве, где расположена редакция портала «АвтоВзгляд», мне встретился только один экипаж ДПС — на Ваганьковском мосту.
При этом служивые (тормозящие, как показалось), в основном только премиальные «тачки», не интересуются ни целью поездки, ни, тем более, справкой с места. Просто проверяют документы и, видимо по привычке, пытаются придраться к мелочам. Забавно, что когда мой диалог с гаишником затянулся, он стянул с лица медицинскую маску. Что, конечно, по человечески понятно — в ней крайне неудобно вести «задушевные» беседы, но с точки зрения эпидемиологической ситуации вряд ли оправдано, ведь повторно натянутая, она уже не защищает ни его носящего, ни его собеседников.
Кстати, так с этим средством противодействия вирусом, поступают многие полицейские. На прошлой неделе, например, офицер ГИБДД, проверявший у меня документы на платной трассе М11 «Нева», вернул маску с шеи на лицо, только подойдя к водительской двери моей машины…
Однако гражданам, находящимся на карантине, расслабляться не стоит: их перемещения в пространстве власти стали отслеживать конкретно.
Так, сегодня утром, пока я вел с гайцами вполне мирные переговоры, их коллеги, совместно со слжбами МАДИ и АМПП, отловили на пересечении МКАД и Щелковского шоссе нарушителя — он до 18-го апреля по предписанию врачей должен был находиться на домашнем карантине. В итоге авто отправилось на штрафстоянку, а его водитель — в больницу.
Но в целом, конечно, ездить по Москве сегодня — одно удовольствие. Ведь по статистике все того же Дептранса, на дороги выезжает в среднем около 1,5 млн. авто, тогда как годом ранее их число приближалось к 2,5 млн. В итоге загруженность дорог оценивается в последние дни в 1—2 балла по методике «Яндекс. Пробки», а в прошлом году в это же время они составляли 8—9 баллов.
Но вот на что еще интересно: и бордюрная плитка в Первопрестольной укладывается по расписанию, и другие дорожные работы идут, как будто режим самоизоляции рабочих и их работодателей не касаются. И ладно, если бы речь шла о каких-то нештатных ситуациях, так нет.
Похоже, запрет на ведение бизнеса касается исключительно структур, не связанных с властью. Остальным нарушать режим самоизоляции можно без каких-либо штрафных санкций.