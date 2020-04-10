С какими неожиданными сюрпризами столкнулись водители Москвы и Подмосковья за 14 дней самоизоляции

Достаточно сказать, если в первую «выходную» неделю ваш корреспондент долетал до редакции с фазенды за 1 ч. 10 мин, то сегодня на это потребовалось более полутора часов. И подмеченное обстоятельство подтверждает и официальная статистика Дептранса: по сравнению с первой неделей «антикоронавирусных» выходных, число машин на улицах выросло на 40 000 единиц (при общем сокращении личного автотранспорта на 62%). Хотя, если честно, их скопления наблюдается только на больших шоссе-магистралях — в небольших улочках-переулках автомобилей практически нет.

Во-вторых, уже совершенно не скрываясь заработали автомойки и точки шиномонтажа (вчера у некоторых из них даже наблюдались приличные очереди, но сегодня ажиотаж несколько спал), хотя городские власти, вроде как, официального разрешения на работу им не давали.

Впрочем, невнятность, расплывчатость и неоднозначность решений что федерального правительства, что московского касается всего спектра нашей жизни, а не только деятельности различных автомастерских.