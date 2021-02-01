Министр подтвердил, что вопреки логике квадроциклы и иномарки скоро подорожают

Портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал, что утилизационной сбор появился 8 лет назад, когда Россия вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО). С того момента начали снижаться таможенные пошлины, и власти, чтобы компенсировать это снижение, организовали плату за будущую переработку транспортного средства, когда оно отслужит свой срок.

Сейчас таможенная пошлина на новые легковые машины составляет 15%. Но чтобы ввезти свеженькую иномарочку, юрлицу надо отдать родной стране 178 400 рублей. Если объем двигателя больше двух литров — уже 281 600! И далее — по нарастающей.

Между тем, проект постановления, который предполагает увеличение базовой ставки утилизационного сбора на 25%, уже готов. В итоге, базовая ставка для легковых машин повысится 25 000 рублей вместо нынешних 20 000, а вот повышающие коэффициенты останутся на прежнем уровне.

При этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подтвердил, что ставки утилизационного сбора будут повышены: «Да, конечно», — ответил гоподин Мантуров, отвечая на вопрос, будут ли меняться тарифы до конца текущего квартала.

В правительстве уверены, что повышение не вызовет резкого роста цен. Но это — на автомобили. А вот квадроциклы и другая мотехника прибавят очень существенно! Какими последствиями это обернется и для производителей техники, и — главное — потребителя, разбирался портал «АвтоВзгляд».