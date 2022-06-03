Экспресс-покраска: почему машина у перекупа выглядит лучше, чем у владельца

Выбираем мы глазами и встречаем по одежке — эти правила стали аксиомами, потому что являются абсолютной истиной. Какие бы ни скрывались проблемы внутри, привлекательный внешний вид авто их сгладит. Все же знают, что состояние кузова — «мерный стакан» всей машины. Проще говоря, ухоженный внешне автомобиль не может взять и развалиться через день после покупки. Да и будем откровенны, в любой машине именно кузов — самое главное. Знают это и «труженики серого рынка». И не только знают — регулярно пользуются.
Выкупая за копейки потрепанный автомобиль, перекпуп не полезет ремонтировать подвеску и двигатель, разбираться с коробкой и менять глушитель. Он будет вкладываться в кузов, причем не лечить причину, а камуфлировать последствия. Причем, делается это самыми дешевыми и легкими способами, зачастую в гараже.
Разумно заявите, что замазывая сколы и ржу, невозможно прийти к привлекательному внешнему виду автомобиля в целом? Логично, понятно, но более не актуально. Просто потому, что каждый опытный перекупщик знает дешевый метод лечения всех болезней: экспресс-покраску.
Но фокус заключается в том, что машину, минимально обработав — читай, пошоркав наждачкой, а порой и просто обезжирив — обливают сверху донизу лаком. Самым дешевым, естественно. Но перед тем, как залить состав в краскопульт, в него добавляют немного краски цвета автомобиля. Тщательно перемешав, машину покрывают «красколаком», а после лишь поверхностно полируют. «Коктейль» заполняет все поверхностные царапины и сколы, укрывает ржавчину и превращает «рохлю» в «скакуна». Хитро?
У метода есть только один недостаток: из-за некачественной подготовки и низкого качества материалов долго он не продержится. Уже через месяц-два лак начнет отходить кусками, открывая владельцу истинное положение дел. При малейшей попытке полировать, покрытие облетит, и карета вновь превратится в тыкву. Единственный выход — полноценная подготовка и полная же покраска. А это дорого, если не сказать большего.
Вечерний осмотр и скорость принятия решений не позволят вскрыть обман на момент покупки. Единственный вариант распознать «подставу»: дверные ручки. Их, естественно, никто снимать не будет, поэтому пощелкав и присмотревшись, можно увидеть тот самый поверхностный слой лака. Еще одна хитрость — внимательное изучение приданного. Перекупщик зачастую продает много машин одновременно, поэтому все остатки просто складывает в багажник. Там-то и найдется та самая баночка краски, уже смешанная с лаком, что осталось после наведения марафета. Если такая в багажнике есть — готовьтесь, перед вами будущая «тыква».
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