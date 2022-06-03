Экспресс-покраска: почему машина у перекупа выглядит лучше, чем у владельца

Выбираем мы глазами и встречаем по одежке — эти правила стали аксиомами, потому что являются абсолютной истиной. Какие бы ни скрывались проблемы внутри, привлекательный внешний вид авто их сгладит. Все же знают, что состояние кузова — «мерный стакан» всей машины. Проще говоря, ухоженный внешне автомобиль не может взять и развалиться через день после покупки. Да и будем откровенны, в любой машине именно кузов — самое главное. Знают это и «труженики серого рынка». И не только знают — регулярно пользуются.

Выкупая за копейки потрепанный автомобиль, перекпуп не полезет ремонтировать подвеску и двигатель, разбираться с коробкой и менять глушитель. Он будет вкладываться в кузов, причем не лечить причину, а камуфлировать последствия. Причем, делается это самыми дешевыми и легкими способами, зачастую в гараже.

Разумно заявите, что замазывая сколы и ржу, невозможно прийти к привлекательному внешнему виду автомобиля в целом? Логично, понятно, но более не актуально. Просто потому, что каждый опытный перекупщик знает дешевый метод лечения всех болезней: экспресс-покраску.