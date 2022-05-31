ГИБДД запретит уголовникам получать «права»

МВД предлагает запретить допуск к экзаменам на получение «прав» граждан в период, пока они лишены водительского удостоверения. Это касается и тех, кто оказался под уголовным преследованием из-за сбитого пешехода, в связи с повторной ездой в пьяном виде или рецидивом выезда на полосу встречного движения. Оказывается, сейчас закон не препятствует человеку, лишившемуся «прав» на управление легковушкой (категория «В»), пройти обучение на управление грузовиком или мотоциклом, сдать экзамен в ГИБДД и получить ВУ категории «С» или «А» — до истечения срока лишения «легковых прав». Правоохранители желают прикрыть эту лазейку.

Кроме того, среди предложений МВД присутствует запрет на обучение водителей автобуса (категория «D») в случае, если человек прежде не отъездил как минимум год на легковом автомобиле (категория «В») или грузовике («С»). Предполагается, что таким образом водители автобусов получат больший опыт, что будет способствовать предотвращению ДТП. Также МВД требует, чтобы ни один иностранец не имел права работать в России с «правами», выданными в его стране. Таких людей хотят заставить в обязательном порядке проходить переобучение в российских автошколах и сдавать экзамен в ГИБДД.

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