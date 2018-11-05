Простая арифметика: три способа сэкономить на шиномонтаже

Глубокая осень, ночью подмораживает, и уже почти каждый день — День жестянщика. Люди укутались в пуховики и спрятали ноги в теплые ботинки. Не пора ли, наконец, переобуть и свою «ласточку»? Как сэкономить на неизбежном шиномонтаже, который приходится посещать два раза в год, выяснил портал «АвтоВзгляд», найдя три простых способа избежать ненужных трат.
Светлана Ермолаева

Многие владельцы даже новых автомобилей стремятся сэкономить буквально на каждой мелочи. Они внимательно изучают регламент обслуживания машины, стараясь реже заезжать к официальным дилерам. Напомним экономным водителям, что и при сезонной смене резины есть несколько тонкостей, которые помогут сохранить немало средств из личного бюджета.

Хочешь сделать хорошо — сделай это сам

Один из способов экономии подойдет для тех, кто не боится взять в руки баллонный ключ и умеет пользоваться домкратом. У подавляющего большинства водителей есть два комплекта резины: зима — лето, и лишь один комплект дисков! Но если хочется выгадать, придется купить еще один. Хотя и может показаться, что затраты на шиномонтаж не столь велики по сравнению с покупкой дисков, но это не так, если подойти к делу с умом.

Арифметика тут проста. Возьмем за основу расчетов самый массовый размер — 205/55 R16. По тарифам самой захудалой столичной мастерской, съем и установка колес отнимут 150 рублей за каждое, демонтаж и монтаж «резины» — еще 150 «деревянных», плюс герметик — те же 150 рублей. И конечно, самое важное — балансировка, добавляющая очередные 150 ₽ в чек. Итого — 1800 кровных из кошелька за сезон.

Правда, в неофициальном, но раскрученном шиномонтаже, особенно если он расположен в людном месте, «переобувка» встанет минимум в 2400 «деревянных». Ценники же в дилерских центрах напрямую зависят от стоимости нормо-часа. Хотя если попасть под акцию, то можно уложиться в те же 2500 «целковых».

В итоге минимальные расходы за год — 3600 рублей. А теперь самое интересное: стоимость одного штампованного диска в хорошем состоянии или даже нового, если брать его с рук на одной из популярных интернет-барахолок, составит около 1000 рублей. Соответственно, придется выложить 4000 на круг. Учитывая реалии наших дорог, отличный выбор, особенно на зиму с ее реагентами, которые способны разъедать что угодно! А «литье» оставим тем, кто предпочитает не экономить.

Один раз потратиться по-полной на «переобувку» все же придется. А со следующего сезона — только 600 рублей за балансировку (1200 в год), о которой забывать ни в коем случае нельзя. А все остальное можно сделать прямо на парковке перед домом своими руками.

Домкрат и баллонный ключ — вещи, обязанные быть в автомобиле по определению, а значит их в расчет не берем. Динамометрический ключ, которым по регламенту необходимо затягивать колесные болты, штука, конечно, нужная. Но его можно увидеть далеко не в каждом шиномонтаже. Так что затянуть «как следует» и почаще проверять затяжку — рецепт в любом случае более надежный, чем колеса, намертво прикрученные замученным пневматическим «гайковертом».

В результате, через два с половиной года купленные диски окупаются и начинается чистая экономия. То есть, вычитая из 6000 рублей потраченные на диски 4000 и 1200 на первый монтаж, получаем 800 первых сэкономленных рублей. Этот метод всем хорош, если, конечно, вы не собираетесь менять машину каждые три года. В таком случае он нецелесообразен. Но есть и другие варианты не переплачивать.

Ловите скидки

Уже давно в качестве двигателя продаж маркетологами были придуманы купоны на скидки. Их предлагают почти все компании из сферы услуг, и шиномонтажи здесь не стали исключением. На сегодняшний день на просторах интернета можно отыскать с десяток агрегаторов скидок, на которых автосервисы уступают от 50%, а в некоторых случаях и 70% на стоимость услуги. Казалось бы, прекрасный вариант: не надо пачкать руки, покупать не модные штампованные диски и заниматься нудными расчетами.

Но и здесь есть свои минусы: ближайший сервис со скидками может оказаться не так близко от вашего дома, а возможно придется ехать даже в соседний город и потратить на смену «резины» целый день.

Лучшее — враг хорошего

Довольно часто свежекупленный автомобиль предпочитают полностью обслуживать у официальных дилеров, даже если это не гарантийный ремонт и не плановое ТО. Вот и на смену покрышек счастливые владельцы новеньких машин зачастую ездят к «официалам», несмотря на дополнительные расходы, которых можно избежать. Ведь не все дилеры предлагают своим клиентам скидки. Будьте уверены, что и на обычном шиномонтаже поменяют «резину» ничуть не хуже, а возьмут за это меньше. Правда, идти в первый попавшийся сервис тоже не стоит, лучше выбрать проверенный.

И самое главное — не нужно впадать в крайности и вовсе не менять покрышки, когда настало время ледяных дождей или расплавленного асфальта. Последствия могут обойтись гораздо дороже покупки новых шин, монтажа и даже новой машины. Берегите себя.

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5 ноября 2018
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