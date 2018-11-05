Простая арифметика: три способа сэкономить на шиномонтаже

Многие владельцы даже новых автомобилей стремятся сэкономить буквально на каждой мелочи. Они внимательно изучают регламент обслуживания машины, стараясь реже заезжать к официальным дилерам. Напомним экономным водителям, что и при сезонной смене резины есть несколько тонкостей, которые помогут сохранить немало средств из личного бюджета.

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Один из способов экономии подойдет для тех, кто не боится взять в руки баллонный ключ и умеет пользоваться домкратом. У подавляющего большинства водителей есть два комплекта резины: зима — лето, и лишь один комплект дисков! Но если хочется выгадать, придется купить еще один. Хотя и может показаться, что затраты на шиномонтаж не столь велики по сравнению с покупкой дисков, но это не так, если подойти к делу с умом.

Арифметика тут проста. Возьмем за основу расчетов самый массовый размер — 205/55 R16. По тарифам самой захудалой столичной мастерской, съем и установка колес отнимут 150 рублей за каждое, демонтаж и монтаж «резины» — еще 150 «деревянных», плюс герметик — те же 150 рублей. И конечно, самое важное — балансировка, добавляющая очередные 150 ₽ в чек. Итого — 1800 кровных из кошелька за сезон.