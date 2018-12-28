Чиновники договорились отменить нештрафуемый порог в 20 км/ч в 2019 году

Власти страны окончательно решили, что им недостаточно денег, выдираемых из карманов водителей с помощью камер ГИБДД. И нашли простейший способ увеличить поступления от штрафов за превышение скорости, тупо переписав закон.

По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года в России было составлено более 81 млн. постановлений по факту превышения на 20–40 км/ч — на 500 рублей каждое. Это нарушение ПДД считается самым массовым. В подавляющем большинстве таких постановлений фигурирует превышение скорости на 23—25 км/ч, то есть на 3—5 км/ч выше нештрафуемого порога. И вот теперь, вслед за главой ГИБДД Михаилом Черниковым, на всех углах трубящим о необходимости отмены «20-километрового» нештрафуемого порога, в поддержку этой идеи высказался и глава Минтранса Евгений Дитрих:

— Думаю, что Минтранс будет поддерживать снижение нештрафуемого порога до +10 км/ч к существующему ограничению скорости. В конце концов, мы четко понимаем, что все участки, по которым есть возможность, расчет, экспертное мнение по повышению скорости движения, — возможность ее поднять существует,— заявил он.