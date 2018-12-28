Чиновники договорились отменить нештрафуемый порог в 20 км/ч в 2019 году

news.ykt.ru
Руководитель Министерства транспорта выступил с заявлением, которое фактически означает конец существующего сейчас нештрафуемого превышения скорости на 20 км/ч.
Максим Строкер

Власти страны окончательно решили, что им недостаточно денег, выдираемых из карманов водителей с помощью камер ГИБДД. И нашли простейший способ увеличить поступления от штрафов за превышение скорости, тупо переписав закон.

По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года в России было составлено более 81 млн. постановлений по факту превышения на 20–40 км/ч — на 500 рублей каждое. Это нарушение ПДД считается самым массовым. В подавляющем большинстве таких постановлений фигурирует превышение скорости на 23—25 км/ч, то есть на 3—5 км/ч выше нештрафуемого порога. И вот теперь, вслед за главой ГИБДД Михаилом Черниковым, на всех углах трубящим о необходимости отмены «20-километрового» нештрафуемого порога, в поддержку этой идеи высказался и глава Минтранса Евгений Дитрих:

— Думаю, что Минтранс будет поддерживать снижение нештрафуемого порога до +10 км/ч к существующему ограничению скорости. В конце концов, мы четко понимаем, что все участки, по которым есть возможность, расчет, экспертное мнение по повышению скорости движения, — возможность ее поднять существует,— заявил он.

Напомним, что пару недель назад правительственная комиссия по безопасности дорожного движения при правительстве России поручила как раз ГИБДД и Минтрансу подготовить предложения по возможности отмены нештрафуемого порога скорости.

После вышеприведенного высказывания министра Дитриха можно уже не сомневаться в том, какие именно «предложения» поступят в правительство из ГИБДД и Минтранса — отменить и запретить. После этого правительство займется правкой статей КоАП, наказывающих за превышения скорости.

Произойдет это, надо полагать, в 2019 году. И в конце концов, если сейчас лишь малая толика водителей попадается на 3—5-километровом превышении, то после отмены нештрафуемых 20 км/ч в роли нарушителей окажутся практически все!

При этом 81 млн. 500-рублевых постановлений за 11 месяцев мгновенно превратяится в 181 млн., или даже в 381 млн… Тут нельзя не припомнить, что ГИБДД как раз недавно резко начала лоббировать еще и увеличение сумм штрафов «за скорость»

– Если на дороге разрешена скорость в 60 км/ч, а водитель едет со скоростью 80 км/ч, то в итоге его ожидает штраф в размере 250 рублей. Число подобных нарушений растут год от года, надо рассмотреть вопрос о превентивном воздействии на граждан, чтобы они не нарушали ПДД, — высказался на днях генерал от ГИБДД Черников.

В сумме увеличение штрафов и отмена «нештрафуемого порога скорости» дадут просто астрономический скачок доходов бюджета — благодаря всего-лишь росчерку чиновничьего пера, по сути…

Так что: С Новым Годом, с новым счастьем, господа автомобилисты! Государство о вас никогда не забывает!

штрафы, ПДД, КоАП, ГИБДД
28 декабря 2018
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