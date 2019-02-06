Как сотрудники ГИБДД штрафуют любителей подрифтить по заснеженным дорогам

Многие автомобилисты убеждены, что контролируемый занос классифицируется правоохранителями, как опасное вождение. Но нет, это не так: согласно п. 2.7 ПДД, под сие понятие подпадают только игнорирование приоритета других транспортных средств, беспричинное перестроение в плотном потоке, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, резкое торможение (за исключением случаев предотвращения ДТП), а также препятствование обгону.

Да даже если бы «городской» дрифт и относился к опасному вождению, то штрафовать за него гаишники все равно бы не могли. Ведь поправка в КоАП, предусматривающая рублевое наказание за нарушение п. 2.7 ПДД, пока не вступила в силу. Напомним, этот законопроект все еще находится в стадии разработки: «опасных» водителей предлагают карать на 5000 рублей.

Но даже несмотря на то, что «прямого» штрафа за контролируемый занос в КоАП нет, сотрудники ГИБДД все равно находят поводы «докопаться» до любителей дрифта на дорогах общественного пользования.