Как сотрудники ГИБДД штрафуют любителей подрифтить по заснеженным дорогам

Фото: gilpinfire.com
Среди автомобилистов — преимущественно молодых — достаточно тех, кто любит иной раз «дать угла», пытаясь произвести впечатление на свою симпатичную спутницу. И хотя в ПДД прямого запрета на управляемый занос нет, сотрудники ГИБДД все же штрафуют водителей, попавшихся на столь небезопасном маневре. Какие санкции применяются к тем, кто питает страсть к дрифту на дорогах общего пользования, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Многие автомобилисты убеждены, что контролируемый занос классифицируется правоохранителями, как опасное вождение. Но нет, это не так: согласно п. 2.7 ПДД, под сие понятие подпадают только игнорирование приоритета других транспортных средств, беспричинное перестроение в плотном потоке, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, резкое торможение (за исключением случаев предотвращения ДТП), а также препятствование обгону.

Да даже если бы «городской» дрифт и относился к опасному вождению, то штрафовать за него гаишники все равно бы не могли. Ведь поправка в КоАП, предусматривающая рублевое наказание за нарушение п. 2.7 ПДД, пока не вступила в силу. Напомним, этот законопроект все еще находится в стадии разработки: «опасных» водителей предлагают карать на 5000 рублей.

Но даже несмотря на то, что «прямого» штрафа за контролируемый занос в КоАП нет, сотрудники ГИБДД все равно находят поводы «докопаться» до любителей дрифта на дорогах общественного пользования.

Фото: www.youtube.com

Доказать, что водитель намеренно «дернул ручник» и отправился в управляемый занос ради демонстрации своих навыков, практически невозможно. Шофер всегда может возразить настойчивому гаишнику — мол, машину неожиданно занесло, он предпринял необходимые действия и благополучно вернулся на траекторию. Какие тут могут быть вопросы? Никаких.

Другое дело, что в «полете» доморощенные дрифтеры едва ли не всегда нарушают Правила дорожного движения: то на полосу для встречного транспорта «выбросятся», то зацепят колесами сплошную линию разметки. Закроют ли глаза на подобные выходки жадные до рубля сотрудники Госавтоинспекции? Очень вряд ли.

Так, в худшем случае водители, выпендривающиеся перед подружками, рискуют лишиться 5000 рублей или даже «прав» на срок до 6 месяцев за выезд на встречную полосу. В лучшем же — им выпишут протокол на 500 целковых за игнорирование требований разметки. Скажем, если на «встречку» они не «вылетели», но сплошную линию, разделяющую попутные ряды, таки зацепили.

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6 февраля 2019
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