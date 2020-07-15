С 2022 года ОСАГО станет полностью электронным

Одно из ключевых нововведений, предложенных авторами законопроекта — отказ от бумажных носителей. Если сейчас страховщик и автовладелец могут контактировать он-лайн, но при этом последний все равно обязан предоставить «живые» документы, то после принятия поправок — если таковое произойдет — водители избавятся от необходимости тратить время на сбор всевозможных бумаг.

Второе немаловажное изменение придется по нраву тем, кто живет в отдаленных населенных пунктах. Авторы законопроекта предлагают отказаться от реального осмотра транспортного средства в пользу фото- и видеофиксации в специальном мобильном приложении. Правда, пока не ясно, смогут ли все этим пользоваться или же только те, кому до ближайшего офиса страховой компании несколько сотен километров.

Если все пойдет по плану, и авторы законопроекта получат поддержку «в верхах», то изменения вступят в силу после 2022 года.