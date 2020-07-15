С 2022 года ОСАГО станет полностью электронным

Одно из ключевых нововведений, предложенных авторами законопроекта — отказ от бумажных носителей. Если сейчас страховщик и автовладелец могут контактировать он-лайн, но при этом последний все равно обязан предоставить «живые» документы, то после принятия поправок — если таковое произойдет — водители избавятся от необходимости тратить время на сбор всевозможных бумаг.
Второе немаловажное изменение придется по нраву тем, кто живет в отдаленных населенных пунктах. Авторы законопроекта предлагают отказаться от реального осмотра транспортного средства в пользу фото- и видеофиксации в специальном мобильном приложении. Правда, пока не ясно, смогут ли все этим пользоваться или же только те, кому до ближайшего офиса страховой компании несколько сотен километров.
Если все пойдет по плану, и авторы законопроекта получат поддержку «в верхах», то изменения вступят в силу после 2022 года.
В целом идея с переносом процедур в интернет, может быть, и неплохая. Она действительно позволит автовладельцам сэкономить время и нервы — особенно тем, кто живет в отдаленных уголках нашей страны. Но не все так радужно. Если для реализации этого проекта задействуют нынешнюю систему АИС ОСАГО 2.0, которая почти всегда «висит», то никаких урегулирований убытков не светит в принципе.
К тому же, у страховщиков и автовладельцев очень часто возникают разногласия. Их в живую-то решить непросто, а что будет, если сторонам придется общаться через интернет?
Добавим, что по задумке, страховые компании также смогут получать сведения об обстоятельствах ДТП с уличных камер видеофиксации.
— Данные с камер не станут абсолютным доказательством, если будут основания подозревать сбой, то это надо доказать, и другие обстоятельства тоже будут приниматься во внимание, — пояснил нашим коллегам из «Парламентской газеты» один из авторов законопроекта — член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.