В России стали активно покупать автомобили Toyota через интернет

Онлайн-услуги по приобретению автомобилей Toyota доступны в нашей стране с марта 2020 года. Удобства в их использовании добавляет минимум времени, которое нужно затратить на такую крупную покупку, как личное авто. Судя по всему, именно это и стало ростом популярности удаленных услуг.
Как подсчитали аналитики бренда, на выбор модели, находящейся в наличии у дилера, в нужной комплектации и цвете, а также на то, чтобы связаться с продавцом, покупателю требуется всего 2 минуты 13 секунд. С начала весны по сегодняшний день сервисом воспользовались 57 200 человек.
Затем, чтобы забронировать и внести предоплату, не выходя из дома, клиенту придется потратить около 6 минут. Сегодня зарезервировать понравившееся авто позволяют 35 дилерских центров. При необходимости на оформление кредитной заявки нужно потратить не больше 30 минут. Правда на одобрение может уйти от часа до двух суток.
Выплатить остаток суммы за автомобиль также можно он-лайн. Правда, такую услугу сегодня предоставляют не все ритейлеры. Но к концу 2020 года число таких продавцов увеличится до 80% от всей российской дилерской сети Toyota.
Стоит отметить, что бренд дает иные удаленные возможности, например, сдачу старого автомобиля по программе Trade-in, бесконтактную передачу машины для тест-драйва, а также доставку покупки на дом. Причем без дополнительных трат. Лидером по числу удаленных запросов стал кроссовер Toyota RAV4.
Между тем, компания Toyota планирует в обозримом будущем вывести на российский рынок две так называемых «подключенных» модели (connected cars). Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», такие машины умеют «общаться» посредством интернета с другими автомобилями, а также с элементами дорожной инфраструктуры и облачными сервисами. Что это будут за модели, пока — секрет.