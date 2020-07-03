В России стали активно покупать автомобили Toyota через интернет

Онлайн-услуги по приобретению автомобилей Toyota доступны в нашей стране с марта 2020 года. Удобства в их использовании добавляет минимум времени, которое нужно затратить на такую крупную покупку, как личное авто. Судя по всему, именно это и стало ростом популярности удаленных услуг.

Как подсчитали аналитики бренда, на выбор модели, находящейся в наличии у дилера, в нужной комплектации и цвете, а также на то, чтобы связаться с продавцом, покупателю требуется всего 2 минуты 13 секунд. С начала весны по сегодняшний день сервисом воспользовались 57 200 человек.

Затем, чтобы забронировать и внести предоплату, не выходя из дома, клиенту придется потратить около 6 минут. Сегодня зарезервировать понравившееся авто позволяют 35 дилерских центров. При необходимости на оформление кредитной заявки нужно потратить не больше 30 минут. Правда на одобрение может уйти от часа до двух суток.