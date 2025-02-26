Проверку ОСАГО посредством дорожных камер отложат до лета

В тестовом режиме проверка наличия полисов ОСАГО с помощью дорожных камер должна была стартовать уже 1 марта. Но начало эксперимента решили отложить. Главная причина кроется в том, что на данный момент нет согласований постановления правительства. Подразумевается документ, регулирующий процесс испытаний. В итоге водителям не будут приходить оповещения через федеральный сервис «Госуслуги».

Как сообщает Журнал Авто.ру, перенос проверки «автогражданки» с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации подтвердили в Минцифры и «Национальной страховой информационной системе». Скорее всего, все затянется до лета, хотя власти пяти регионов уже выразили готовность рассылать уведомления автомобилистам, у которых камеры выявили отсутствие ОСАГО. Но пока это можно делать только по местным каналам связи.

Ожидалось, что проект необходимого постановления представит Минфин. Документ требует согласования с ЦБ, Минцифры, МВД и прочими заинтересованными сторонами. В том числе они пока не договорились о том, кто будет отвечать за хранение персональной информации. Возник вопрос и по источникам финансирования, хотя раньше речь не шла о дополнительных денежных вливаниях из бюджета.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, для кого в России подешевел полис ОСАГО.