Фургоны SKM от АВТОВАЗа, Rosva Motors вместо Citroёn, новые правила медосвидетельствования водителей: итоги недели

АВТОВАЗ представил совершенно новый бренд коммерческого транспорта, кроссоверы Rosva Motors встали на конвейер завода под Калугой, Sollers анонсировал собственный семиместный внедорожник, а Минздрав — ужесточение процедуры проверки водителей на алкогольное и наркотическое опьянение. Подробнее об этих и других самых главных событиях последних дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Пожалуй, главным известием этой недели, связанным с Волжским автозаводом, можно смело назвать запуск нового автомобильного бренда. Под маркой SKM в Тольятти наладят производство пассажирских и цельнометаллических фургонов, а также шасси с открытой грузовой платформой. Впрочем, были и другие новости: например, о том, что в шоу-румах дилеров появилась LADA Vesta с шестиступенчатой «механикой» от «восточного партнера».

Еще глава АВТОВАЗа Максим Соколов назвал точную дату начала серийного производства новейшей LADA Iskra. Слухи подтвердились: бюджетник встанет на конвейер 19 апреля — спустя ровно 55 лет со дня выпуска первого седана ВАЗ-2101. А после «Искры», по данным инсайдеров, в Тольятти начнут собирать новую версию «Гранты» — «внедорожный» лифтбэк с приставкой Cross в названии.

Тем временем под Калугой выпустили первую партию кроссоверов нового отечественного бренда Rosva Motors. А в Ульяновске анонсировали семиместный внедорожник Sollers. Ожидается, что его публичная премьера состоится в 2025-м, а производство начнется в 2026-м.

Еще на этой неделе автомобильное сообщество активно обсуждало новость о том, что в начале февраля штаб-квартира «Тойоты» вывозила российских дилеров в Дубай. На этой тайной вечеринке японцы извинились за уход, остановку поставок и борьбу с параллельным импортом. А также пообещали, что как только геополитическая ситуация подостынет, Toyota первой вскочит с места.

Другая горячая тема — возвращение штрафа за превышение средней скорости. СМИ вбросили новость о том, что МВД активно прорабатывает этот вопрос, но на деле все совсем не так. А вот что нас реально ждет, так это ужесточение процедуры медицинского освидетельствования...

Все подробности о главных автомобильных новостях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.