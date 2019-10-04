Можно ли ставить зимние шины только на колесах ведущей оси

Отчаявшиеся люди стремятся минимизировать расходы, но при этом хотят оставаться мобильными. В конце концов, имея в собственности автомобиль, всегда можно подработать. При этом расходы на само транспортное средство, обеспечивающее хоть какое-то существование, частенько отходят на второй план. Загнанные в угол водители экономят на ТО, реже ремонтируют свои автомобили, а порой и вовсе экономят на том, от чего напрямую зависит их жизнь, здоровье и целостность машины — на шинах.

Причем делают это самыми коварными способами, которые можно придумать. Готовясь к зимнему сезону, одни подбирают выброшенные на свалку шины, которые хоть чем-то лучше тех, что установлены на их машине. Другие, побогаче, могут позволить себе приобрести только две зимних шины и устанавливают их на ведущие колеса, ошибочно полагая, что так в любом случае безопасней, чем кататься всю зиму на обносках. Но чем же грозит такая безответственность?