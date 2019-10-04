Можно ли ставить зимние шины только на колесах ведущей оси

Отчаявшиеся люди стремятся минимизировать расходы, но при этом хотят оставаться мобильными. В конце концов, имея в собственности автомобиль, всегда можно подработать. При этом расходы на само транспортное средство, обеспечивающее хоть какое-то существование, частенько отходят на второй план. Загнанные в угол водители экономят на ТО, реже ремонтируют свои автомобили, а порой и вовсе экономят на том, от чего напрямую зависит их жизнь, здоровье и целостность машины — на шинах.
Причем делают это самыми коварными способами, которые можно придумать. Готовясь к зимнему сезону, одни подбирают выброшенные на свалку шины, которые хоть чем-то лучше тех, что установлены на их машине. Другие, побогаче, могут позволить себе приобрести только две зимних шины и устанавливают их на ведущие колеса, ошибочно полагая, что так в любом случае безопасней, чем кататься всю зиму на обносках. Но чем же грозит такая безответственность?
Начнем с того, что при производстве летних и зимних (шипованных или «липучек») шин используется разная резиновая смесь, которая, в различных погодных и температурных условиях, ведет себя так же по-разному. Например, летняя резина более твердая и отлично работает на разогретом солнцем асфальте. Но при низких температурах начинает дубеть, становясь еще жестче, а ее сцепные свойства сильно снижаются. Не говоря о том, что на льду и в снегу она и вовсе бесполезна. Собственно, по этой причине ее и рекомендуют менять на зимнюю, когда температура за окном держится стабильно ниже +7 градусов.
Протектор и шипы зимних шин отлично справляются с гололедицей и снежными заносами, а состав смеси не дает дубеть резине даже при сильных морозах. Но они совершенно не подходят для летней езды, увеличивая расход топлива и снижая характеристики управляемости, торможения и сцепления на сухом асфальте.
Одним словом, если зимние шины установлены на ведущих колесах заднеприводного автомобиля, то нагруженный передок, который оттормаживается первым, без нормального сцепления с дорогой будет скользить по ней, как по маслу. А сцепления одних только задних колес для эффективного торможения может и не хватить.
Если же зимние шины установлены на ведущую ось переднеприводного автомобиля, то при резком торможении на обледенелом асфальте или, еще хуже, в повороте, вес автомобиля, который в данной конфигурации привода в большей степени приходится на переднюю часть, еще больше смещается вперед. При этом задняя часть на летней резине остается практически не загруженной и имеет нулевое сцепление с дорогой. В таких условиях машину попросту занесет и выкинет с трассы. Причем все произойдет молниеносно.
…Впрочем, опытные гонщики смогут легко парировать любую из этих ситуаций. В первом случае, при развитии заноса в повороте, нужно сбросить газ. Во втором — наоборот его прибавить. Но это в теории. Остальное отрабатывается до автоматизма годами практики, и не на дорогах общего пользования, а на специализированных полигонах.