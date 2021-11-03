Как по-умному сэкономить при подборе и покупке зимних шин

Мы не будем раздавать банальные советы вроде «шины надо подбирать загодя: летние — зимой, а зимние — летом». Это слишком примитивно! И, на самом деле, не совсем верно: больше всего предложений от продавцов — в межсезонье (то есть осенью или весной), но и спрос — тоже максимальный. А вот оптимальный баланс по ассортименту и стоимости наступает зимой для зимних моделей, а летом — для летних.
Дальше — еще интереснее. Обычно автомобилисты ищут единственную размерность — например, 225/65 R17. Однако мы рекомендуем расширить диапазон поисков. Для этого можно открыть инструкцию по эксплуатации автомобиля, где обязательно найдется таблица допустимых размерностей. Вполне возможно, что производитель допускает применение колес 225/60 R17 или 215/70 R17.
Наконец, можно обойтись без мануала: на форумах и в пабликах, где общаются владельцы конкретных моделей машин, также собраны рекомендации, какие шины и диски можно купить вместо штатных. Хотя такие советы лучше проверить при помощи специального калькулятора — приложения, которое подскажет, как после смены размерности изменится поведение, клиренс и показания спидометра.
Здесь главное помнить, что разная ширина протектора меняет характер управляемости. У широких вариантов зимних шин — больше площадь контакта, но оттого меньше давление шипов и протектора на скользкую поверхность. Более узкие колеса, наоборот, радуют более уверенным «держаком» на льду и снегу, но заставляют водителя активнее работать рулем, делая езду немного нервной.
Следующий совет прозвучит неожиданно, но мы бы настоятельно рекомендовали изучать шинные тесты. Не доверяете российским изданиям? Нет проблем: в Сети выкладываются свежие исследования со всего мира. Для зимней резины особенно актуальны выводы, сделанные экспертами из Финляндии, Швеции и Норвегии. А вот оценки специалистов из США и большей части Европы для нас — в силу разного климата — бесполезны.
Так вот, нередко случается, что откровенно дешевые модели покрышек вдруг показывают совершенно исключительные результаты! Пускай даже не во всех ездовых дисциплинах. И тогда есть смысл серьезно сэкономить, выбрав именно ту модель, что удивила экспертов, вместо более дорогой. И наоборот: очень дорогая новинка от именитого бренда может не оправдать возложенных надежд…
Кстати, что касается брендов. В линейке каждой крупной шинной компании всегда есть так называемые продукты второй линии. Это некогда топовые модели покрышек, для которых химики удешевили состав резиновой смеси и теперь выпускают под менее престижной маркой вместо флагманской (например, у Michelin во второй линии играют бренды Tigar и Kleber).
И, наконец, главное — где искать подходящую резину за разумные деньги. Понятно, что «офлайновые» магазины сегодня просто не способны предложить достойный ассортимент и приятные цены. Совсем другое дело — сервис Авито. Как известно, на этой площадке встретились тысячи продавцов со всей России: сейчас на Авито продается около 17 млн. позиций всевозможных запчастей и аксессуаров, включая шины.
Подыскивая подходящую резину, предложения можно отсортировать по бренду, размерности, цене, а также — по местоположению продавца. Притом, благодаря наличию опции «Авито Доставка», подбирать варианты можно по всей России! Как только продавец отправит резину, ее доставят до пункта выдачи, где клиент сможет получить посылку, предварительно проверив ее содержимое.
Мы уже рассказывали, что многие продавцы, представленные на Авито, не держат офлайновые магазины, а значит, не платят арендную плату, коммунальные платежи и тому подобное. Поэтому здесь можно найти действительно низкие цены. А еще здесь (и, пожалуй, больше нигде) собрано огромное количество частников, что предлагают купить по разным причинам ставшие ненужными им подержанные шины.
Вообще, можно встретить распространенное мнение, что покупать шинный секонд-хенд категорически нельзя. Но мы считаем иначе. Почему не сэкономить, если протектор не стерт до предела, а у шипованной модели большая часть металлических «зубов» крепко сидит на своих местах? В любом случае, на сезон-другой или даже третий таких покрышек хватит.
Более того, на Авито малопоношенный набор «шина плюс диск» может оказаться намного дешевле одних только новых покрышек, которые, напомним, с начала года успели подорожать на 30%. И в такой ситуации экономить не просто можно, а однозначно нужно. Притом повторим: место, где находится подходящее по цене и состоянию предложение, особого значения больше не имеет.
Кстати, по данным самого Авито, средняя цена комплекта подержанных зимних покрышек сейчас составляет 5 500 рублей — на 10% больше, чем за нее продавцы просили годом ранее. Притом нешипованные зимние шины с пробегом подорожали по сравнению с прошлым годом даже существеннее — на 20%, и теперь средняя стоимость комплекта равняется 6 000 рублей.
Подведем промежуточный итог: вместо банального совета «зимние шины надо покупать летом» мы предложили почти десяток лайфхаков, как здорово сэкономить при покупке зимней резины. Но на этом портал «АвтоВзгляд» не бросает тему подготовки автомобиля к холодному сезону! В следующей части нашего обширного ликбеза мы расскажем, как правильно (то есть экономно и разумно) подобрать зимние шины для кроссоверов.
Фото: Nokian Tyres