Как по-умному сэкономить при подборе и покупке зимних шин

Мы не будем раздавать банальные советы вроде «шины надо подбирать загодя: летние — зимой, а зимние — летом». Это слишком примитивно! И, на самом деле, не совсем верно: больше всего предложений от продавцов — в межсезонье (то есть осенью или весной), но и спрос — тоже максимальный. А вот оптимальный баланс по ассортименту и стоимости наступает зимой для зимних моделей, а летом — для летних.

Дальше — еще интереснее. Обычно автомобилисты ищут единственную размерность — например, 225/65 R17. Однако мы рекомендуем расширить диапазон поисков. Для этого можно открыть инструкцию по эксплуатации автомобиля, где обязательно найдется таблица допустимых размерностей. Вполне возможно, что производитель допускает применение колес 225/60 R17 или 215/70 R17.

Наконец, можно обойтись без мануала: на форумах и в пабликах, где общаются владельцы конкретных моделей машин, также собраны рекомендации, какие шины и диски можно купить вместо штатных. Хотя такие советы лучше проверить при помощи специального калькулятора — приложения, которое подскажет, как после смены размерности изменится поведение, клиренс и показания спидометра.