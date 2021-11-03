5 советов, которые помогут правильно подобрать нешипованные шины даже новичку

Выбор зимних шин — головная боль многих автомобилистов. Одни, относя себя к старой школе, уважают шипы. Другие, более прогрессивные, голосуют рублем за «липучку». Но что делать тем, кто стоит на распутье, и в виду отсутствия жизненного опыта, как в том анекдоте, мечется между умными и красивыми? При этом, естественно же, хочется сэкономить.

«Ну что ж, тогда бери нешипованные шины», — подскажет кто-то из коллег или родственников. Едут тихо, по характеристикам не хуже шипованных, комфортнее, ну и ценник дешевле. И вот здесь новичок может наделать ошибок, из-за которых впоследствии совершенно напрасно больше никому не порекомендует «липучки». И что же такого нужно знать, дабы не обжечься?

Во-первых, предпочтение нужно отдавать известному бренду. Китай здесь, что называется, не в теме, а потому, купив резину из Поднебесной, можно сильно разочароваться в современных технологиях.

Впрочем, выбрать бренд — это еще полдела. Нужно понимать, что те же европейские «липучки» отличаются от, скажем, нешипованных шин скандинавских производителей. Причем в зависимости от региона эксплуатации (а северные широты России, прямо скажем, сложный погодный регион), их работа может расстроить весьма серьезно.