5 советов, которые помогут правильно подобрать нешипованные шины даже новичку

Выбор зимних шин — головная боль многих автомобилистов. Одни, относя себя к старой школе, уважают шипы. Другие, более прогрессивные, голосуют рублем за «липучку». Но что делать тем, кто стоит на распутье, и в виду отсутствия жизненного опыта, как в том анекдоте, мечется между умными и красивыми? При этом, естественно же, хочется сэкономить.
«Ну что ж, тогда бери нешипованные шины», — подскажет кто-то из коллег или родственников. Едут тихо, по характеристикам не хуже шипованных, комфортнее, ну и ценник дешевле. И вот здесь новичок может наделать ошибок, из-за которых впоследствии совершенно напрасно больше никому не порекомендует «липучки». И что же такого нужно знать, дабы не обжечься?
Во-первых, предпочтение нужно отдавать известному бренду. Китай здесь, что называется, не в теме, а потому, купив резину из Поднебесной, можно сильно разочароваться в современных технологиях.
Впрочем, выбрать бренд — это еще полдела. Нужно понимать, что те же европейские «липучки» отличаются от, скажем, нешипованных шин скандинавских производителей. Причем в зависимости от региона эксплуатации (а северные широты России, прямо скажем, сложный погодный регион), их работа может расстроить весьма серьезно.
Все дело в том, что скандинавы, в виду своего климата, делают упор на лучшие сцепные свойства шины при работе на льду, в снегу и сильно увлажненных дорожных покрытиях. Здесь и более глубокие продольные водоотводящие канавки, и большее число ламелей, да и блоки протектора имеют острые края, чем достигается лучшее сцепление.
Европейские бренды рассчитаны на более мягкие зимы. Из-за чего их шины в меньшей степени подходят для северных регионов. Это не значит, что они не работают вовсе. Но будет более надежно, если, живя в том же Архангельске, Мурманске, Санкт-Петербурге и даже в Московской области, для зимней езды вы выберете шины северян. Здесь и фрикционные свойства шин лучше, и резина более мягкая и эластичная даже при низких температурах.
Естественно, чем ближе к экватору, тем зимы мягче. А значит, живя в Ростове-на-Дону, Краснодаре и прочих южных городах, можно брать «липучку» европейских производителей. С редкими осадками она вполне справится. Да и чрезмерно эластичной ей быть при −5 не нужно. Скандинавская же шина в южных широтах будет больше подвержена износу.
«Липучка» обязательно должна быть мягкой. Это позволяет ей лучше цепляться за скользкие поверхности. И чем протектор мягче при надавливании на него пальцем, тем держак у шины будет мощнее.
Еще один немаловажный момент — высота протектора нешипованной шины. Да, от бренда к бренду она разнится. Но предпочтение лучше отдавать шинам с более высоким протектором. Тут и сцепные свойства лучше, и дренаж пятна контакта эффективнее. Особенно это касается северных широт, где и перепады температур случаются часто, и снега больше.
Ну и, конечно же, не стоит забывать, что нешипованная шина ведет себя несколько иначе, чем шина с шипами. А потому сперва стоит к ней немного привыкнуть, понять границы дозволенного и оптимальный скоростной режим. И не стоит забывать об одном минусе всех нешипованых шин — зарывшись в снегу, и докопав до льда, они не смогут вытянуть автомобиль, особенно моноприводный. В то время, как шины с шипами делают это довольно легко. Однако в остальном преимуществ у «липучек» масса. Главное, уметь ими пользоваться.