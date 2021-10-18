Почему зимой опасно ездить на резине «М+S»

Для начала следует расшифровать, что именно обозначают буковки маркировки «M+S» на боковине колеса. Это — сокращенное написание «mud+snow», или по-русски: «грязь+снег». Раз в маркировке присутствует упоминание снега, значит и зимой эта покрышка ведет себя адекватно — так полагает большинство эксплуатирующих ее автовладельцев. На самом деле, значок «M+S» отнюдь не означает, что шина предназначена для эксплуатации в морозы.

Он говорит лишь о том, что такая покрышка лучше «гребет», нежели стандартная дорожная резина, в грязи и по снегу. Но это «лучше» касается сравнения с летней резиной! То есть, если ты заехал в грязь или затянул с сезонной переобувкой и оказался один на один с первым снежком при околонулевой температуре, то на «M+S» ты будешь чувствовать себя увереннее, нежели на простой летней резине, не более того!

Кататься на ней при нормальном зимнем морозе (например, при −10º или даже −20º) — все равно, что ездить «на лете». Это так, что бы там ни вещали знатоки «из интернета» или автовладельцы-соседи по стоянке.