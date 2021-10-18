Почему зимой опасно ездить на резине «М+S»

Для начала следует расшифровать, что именно обозначают буковки маркировки «M+S» на боковине колеса. Это — сокращенное написание «mud+snow», или по-русски: «грязь+снег». Раз в маркировке присутствует упоминание снега, значит и зимой эта покрышка ведет себя адекватно — так полагает большинство эксплуатирующих ее автовладельцев. На самом деле, значок «M+S» отнюдь не означает, что шина предназначена для эксплуатации в морозы.
Он говорит лишь о том, что такая покрышка лучше «гребет», нежели стандартная дорожная резина, в грязи и по снегу. Но это «лучше» касается сравнения с летней резиной! То есть, если ты заехал в грязь или затянул с сезонной переобувкой и оказался один на один с первым снежком при околонулевой температуре, то на «M+S» ты будешь чувствовать себя увереннее, нежели на простой летней резине, не более того!
Кататься на ней при нормальном зимнем морозе (например, при −10º или даже −20º) — все равно, что ездить «на лете». Это так, что бы там ни вещали знатоки «из интернета» или автовладельцы-соседи по стоянке.
Никто не спорит: теоретически, можно всю зиму отъездить и на летней резине. Но только при этом придется использовать крайне специфический стиль вождения, особенно при езде по снегу и льду. И постоянно держать в голове мысль, что каждый поворот, каждое торможение на светофоре может стать последним в биографии твоей машины и тебя лично.
Значку «M+S» применительно к зиме стоит доверять лишь в одном случае: когда рядом с ним на боковине покрышки изображена «снежинка» или «гора со снежинкой». Только тогда можно действительно рассчитывать на то, что колесо предназначено для эксплуатации зимой, при по-настоящему низких температурах. «M+S» в компании со «снежинкой» означают, что это настоящая зимняя резина, обладающая улучшенным набором свойств, обеспечивающих езду по бездорожью.
Другими словами, «…+S» должно быть подкреплено не только «зубастым» протектором, но и соответствующим «зимним» составом резины, которая не твердеет на морозе до состояния пластмассы. Ведь, в конечном счете, именно эта характеристика — «мягкость» материала конкретного колеса при низких температурах — определяет его пригодность для использования зимой.