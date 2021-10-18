Что обязательно следует делать с тормозными колодками при переобувке колес

Впрочем, проверять состояние тормозных колодок даже в нормальных условиях использования следует гораздо чаще, чем делает большинство автомобилистов. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» специалисты Bosch, следует выполнять визуальный осмотр колодок при каждом заезде в сервисный центр. И обязательно контролировать их износ при сезонной замене шин. А уж перед поездкой на машине в отпуск, проверка состояния тормозов и колодок вовсе обязательна. При этом если мастер заметил, что требуется замена тормозного диска, то и колодки следует поменять вместе с ним. Причем не на одном колесе, а на обоих колесах одной оси. В противном случае, эффективность торможения может существенно разниться.

Но и просто вытащить одни колодки и вставить другие — это лишь полдела. Многие водители при самостоятельной замене колодок частенько пренебрегают очисткой тормозной системы стальной щеткой. Не смазывают подвижные части тормозов (стоит помнить, что для разных элементов используются разные смазки). Устанавливают при сборке обратно старые монтажные элементы.

А между тем, меняя колодки, необходимо провести комплексный осмотр всех элементов тормозной системы, включая жидкость. И по мере износа следует поменять шланги, тросики, суппорты и тормозную жидкость, если ту не меняли пару лет.

Помните, что после покупки автомобиля водитель несет ответственность за его техническое состояние. И если относится к этому халатно, то ничем хорошим это не кончится.